Operación de los taxistas en las terminales aéreas se redujo 70% por el paro de pilotos

Por cuenta de los 13 días de paro que este lunes completan los pilotos de Avianca representados por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), las carreras que hacen los taxistas desde y hacia el Aeropuerto El Dorado y el Puente Aéreo han caído en un 70%, de acuerdo con directivas de las compañías autorizadas para operar en las terminales aéreas.



Stefanía Hernández, gerente general de Taxis Libres, aseguró que la afectación a la operación de los taxis ha ido aumentando gradualmente, a medida que se prolonga el cese de actividades de los pilotos.



“Al inicio los pasajeros que llegaban o salían de Bogotá por vía aérea tenían esperanza de que el paro de pilotos no alcanzara a afectar sus vuelos, o que las negociaciones llevarían a una pronta solución del paro. Pero hoy, casi dos semanas después, hemos visto que en relación con días anteriores en los que no había paro, la operación se ha reducido en casi un 70%”, afirmó Hernandez.



“Ahora sí nos está afectando muchísimo”, aseguró la gerente de Taxis Libres. “De hecho también muchas taxistas se han dado cuenta que la operación ha disminuido, entonces dejan de ir al aeropuerto. Aunque es algo de parte y parte, es decir que los usuarios también entienden que por el paro no hay una solución pronta a su necesidad de viajar y a su vez los taxistas ven que una reducción importante en el número de pasajeros”, principalmente en las horas pico, de 6 a 9 de la mañana y de 5 a 10 de la noche, puntualizó.



Otro aspecto en el que se ve el efecto negativo del paro en la actividad de los taxistas es el tiempo.



De acuerdo con Hugo Ospina, representantes de un grupo importante de taxistas en la capital, el tiempo de espera para recoger a un pasajero en el aeropuerto se ha incrementado significativamente.



Afirma Ospina que “cuando es hora valle, nos demoramos de 40 minutos a una hora. Cuando hay hora pico, es decir, cuando llegan la mayoría de vuelos, uno se demora 15 o 20 minutos en recoger un pasajero. Ahora, con el paro de pilotos nos demoramos hasta dos horas”.



Por esta situación, tanto la empresa como los taxistas hacen un llamado a que las partes, tanto Avianca como la Acdac, lleven a buen término el proceso que han iniciado, de tal manera que se beneficien tanto la aerolínea como sus trabajadores en paro, y al mismo tiempo reactiven la actividad económica de toda la cadena productiva de que ellos se desprende.