‘Tenemos que reabrir los mercados cerrados por la fiebre aftosa’

Colombia llevaba varias décadas hablando de la posibilidad de exportar carne de res, pero nunca iba más allá de enviar ganado en pie su vecino Venezuela.



Hoy, el país coloca en el exterior el 4% de la carne que produce, y las expectativas del sector son promisorias.



Portafolio habló con José Amaral, Country Manager de Minerva Foods, empresa brasilera que se ha convertido en un importante dinamizador del sector ganadero nacional, con inversiones que ascienden a $ 135 mil millones y la apertura de importantes mercados internacionales.

¿Cuál es el balance de los primeros dos años de presencia de Minerva Foods en Colombia?



Sentimos que el balance visto desde el aporte de Minerva Foods al fortalecimiento del sector ganadero nacional es positivo a pesar de que como compañía hemos tenido que enfrentar un panorama retador. Nos encontramos con un sector atomizado, con retos en la coordinación interinstitucional y con un esquema sanitario no muy fuerte, lo que sin duda contribuyó al desarrollo de la fiebre aftosa. Esta situación puso en riesgo nuestras exportaciones y hasta ahora nos estamos recuperando.



Gracias a la gestión que hemos realizado desde Minerva Foods, la carne colombiana ha logrado llegar durante los últimos dos años a países como Rusia, Líbano, Jordania, Hong Kong y Chile.



En diciembre del año pasado marcamos la historia de la industria ganadera colombiana, al convertirnos en el primer exportador de carne nacional a los Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales mercados del Medio Oriente, valorado en más de tres billones de dólares.



Hoy contamos con una de las mejores capacidades instaladas a nivel nacional para la producción de 850 cabezas diarias, y somos un gran empleador de la región Caribe colombiana.



¿Tienen planeadas nuevas inversiones en el país?



Por ahora estamos enfocados en fortalecer nuestra operación, aumentar nuestra capacidad productiva y mejorar los procesos, con el objetivo de asegurar la alta calidad de la carne ofrecida a los consumidores colombianos y del exterior.



Nos interesa continuar aportándole al sector cárnico y a los ganaderos que son nuestros proveedores. Nos interesa reabrir los mercados que se cerraron por el brote de la fiebre aftosa.



¿Hay algún interés por comprar Friogan?



Nos motiva mucho que el país lleve a cabo iniciativas en pro de la organización y fortalecimiento de la cadena cárnica en el país. La venta de Friogán contribuye en este proceso.



Como le he manifestado, por ahora desde Minerva Foods estamos enfocados en nuestra operación en Ciénaga de Oro y no tenemos interés en nuevas inversiones en el territorio nacional.



¿Planean exportar desde Colombia otro tipo de carne distinta a vacunos?



Minerva Foods en Colombia por ahora solo comercializa carne vacuna. No obstante, no estamos cerrados a futuras oportunidades de exportar otros tipos, como lo hacemos en otros países.



¿Cuáles son los cuellos de botella que impiden que la carne colombiana llegue a nuevos mercados?



Abrir nuevos mercados es un reto. La misma polarización del sector, los retos en la coordinación institucional y la falta de un esquema sanitario claro, hacen esta tarea muy difícil.



¿De qué magnitud es el potencial de Colombia para exportar carne?



Colombia tiene un gran potencial, la carne es de muy buena calidad y los ganaderos se están preocupando cada vez más por mejorar las condiciones de sus ganados y de las pasturas. Se necesita el apoyo decidido del Gobierno para que empresas grandes permanezcan a pesar de las coyunturas retadoras.



Por otro lado, es importante agregar que a pesar de que el hato ganadero de países como Paraguay y Uruguay es la mitad de lo que tiene disponible un país como Colombia, exportan un 80% de su producción, mientras Colombia está alrededor del 4%.



¿Qué tan lejana está la opción de vender carne nacional a EE. UU. o China?



Minerva Foods hace parte del Programa de Transformación Productiva que busca abrir los mercados de Estados Unidos y Europa. Se ha avanzado en la adecuación de los estándares sanitarios y de inocuidad a las normas del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria de Estados Unidos de las tres plantas incluidas en esta iniciativa.



¿Qué opina de las exportaciones de ganado en pie?



Estamos de acuerdo en la medida en que las reglas de exportación de ganado en pie y de carne sean las mismas. Hoy en día tienen más ventajas los exportadores de ganado en pie frente a los de carne procesada, en cuanto a transferencia de puestos de trabajo, desarrollo industrial y oportunidades de los países importadores.



Hay una serie de condiciones sanitarias y tributos que se pagan para realizar el proceso de la carne, mientras que las reglas de exportación del ganador en pie son mucho más flexibles y menos costosas. No estamos en contra, pero si creemos que deberían existir reglas claras e igualitarias para ambos mercados.



¿Cuál es su opinión sobre la ganadería colombiana?



En Colombia las condiciones están dadas para una muy buena ganadería. Hay mucho potencial debido en parte al clima tropical y a las extensiones de tierra disponibles. No obstante, se requiere una mayor inversión en la tecnificación de los procesos.



