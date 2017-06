Tenga encuenta sus derechos al momento de incumplimientos al viajar por avión

La investigación que acaba de iniciarse en el país contra Viva Colombia, por la cancelación de un vuelo en la ruta Bogotá-Barranquilla el pasado 18 de mayo, y la expulsión de una pasajero de United durante un trayecto doméstico en Estados Unidos, entre otros casos, plantean los derechos y deberes que tienen los usuarios del transporte aéreo.



Lea: (Aerocivil inició investigación contra Viva Colombia por mala prestación del servicio).



Esto porque, además de incumplimiento en los horarios, se presenta en algunos casos trato indigno y no se realizan las compensaciones establecidas en el reglamento aeronáutico.



Según la Aerocivil, los pasajeros tienen derecho a ocho tipos de compensación cuando se presenten demoras en el vuelo.



Lea: (Aerocivil abre investigaciones a tres aerolíneas que operan en cielo colombiano).



La primera es que cuando sea mayor a 2 horas e inferior a 4, la aerolínea debe suministrarle un refrigerio y una comunicación telefónica, o por el medio más ágil disponible, con el lugar de destino, o al de origen en caso de conexiones, por requerimiento del pasajero.



En segundo lugar, cuando la demora sea superior a 4 horas e inferior a 6, además de lo anterior, debe proporcionarle desayuno, almuerzo o comida, según la hora, al usuario.

Y cuando la demora sea superior a 6 horas, el transportador debe compensar al pasajero con el 25 por ciento del valor del trayecto afectado.



La cuarta regla indica que si la demora sobrepasa las 10 de la noche, deberá proporcionarle hospedaje (si no se encuentra en el domicilio) y gastos de traslado, a menos que acepte voluntariamente prolongar la espera cuando sea previsible que el vuelo se va a efectuar dentro de un plazo razonable.



Además, si hay un cambio de vuelo, horario o en general cualquier aspecto que afecte la reserva acordada, la aerolínea o la agencia de viajes por cuyo conducto se haya efectuado la reserva debe informarle al viajero a más tardar 4 horas antes de que se produzca el vuelo.



Igualmente, si la aerolínea decide cancelar el vuelo, teniendo el pasajero reserva confirmada, sin que se reintegre el precio del pasaje, se le deben pagar gastos de hospedaje y transporte.



El reglamento además señala que es deber del usuario consultar las condiciones de la tarifa, entre otras, estancias máximas o mínimas, escalas o conexiones, si es promocional, las condiciones y restricciones de cambios, penalidades, cancelaciones, reembolsos, vigencias y piezas de equipaje.



Entre los derechos de los usuarios también está el de retracto, que le permite revertir una compra de tiquete si lo adquirió por canales de venta virtuales como internet o centrales de llamadas.



La Aerocivil recuerda también que una aerolínea puede retener 60.000 pesos para tiquetes nacionales o 50 dólares en internacionales. En cualquier caso, el valor que retengan no puede ser superior al 10 por ciento de la tarifa (excluyendo tasas e impuestos).



OPERACIÓN PERMITIDA



La Aerocivil también señala que la sobreventa es permitida por las autoridades en Colombia y que, en algunos casos, el embarque puede llegar a ser denegado para algunos pasajeros así tengan reserva confirmada. No obstante, la aerolínea está obligada a transportar al usuario a su destino final, y si no dispone de un vuelo, deberá hacer las gestiones necesarias para embarcarlo en otra compañía.



Si la aerolínea prevé que tendrá que denegar el embarque, deberá pedir pasajeros voluntarios que renuncien a sus reservas a cambio de algunos beneficios. La otra opción es el reembolso del tiquete o un transporte alternativo. Inclusive si el número de voluntarios no es suficiente, la aerolínea podrá denegar el embarque de pasajeros en contra de su voluntad y deberá compensarlos y prestarles asistencia.