Tiempos complejos para industriales y comerciantes

La menor demanda doméstica le jugó una mala pasada a la industria y el comercio del país en el año que termina.



En el caso de la industria, se esperaba que fuera un año de recuperación pero eso no pasó.



Según los últimos reportes del Dane, en octubre de 2016 la variación anual de la producción real de la industria manufacturera fue 0,3%, mientras que la de las ventas llegó a 0,4% y la del personal ocupado fue 0,5%. En ese mes, 19 de las 39 actividades registraron variaciones positivas.



Elaboración de bebidas con -5,3%, fabricación de productos farmacéuticos y sustancias químicas medicinales con -12,7% y confección de prendas de vestir con -12,1%, son las actividades con los resultados más preocupantes.



Entre enero y octubre de 2017 la producción real del sector registró una variación de -0,7%. En el mismo periodo de 2016 la variación fue 4,0%.



En el caso del comercio, los once meses del año no han sido los mejores, pero los empresarios confían en que diciembre compense en algo los malos resultados en ventas. Una señal optimista ha sido para el sector el registro que muestra el indicador del gasto de los hogares.



Según la última medición de la firma Raddar, el gasto de los hogares colombianos en noviembre de 2017 aumentó 1,6% en términos reales, consolidando su senda de crecimiento.



LA DIGITALIZACIÓN EMPRESARIAL, UN DESAFÍO EN MARCHA



En el 2017 el sector privado puso el acelerador a las estrategias digitales. Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Andi, Bruce Mac Master, señaló que lo más importante es que el mundo sigue avanzando a grandes velocidades y Colombia no se puede quedar por fuera de lo que está pasando.



A su juicio, la tarea tiene tres puntos de vista. Uno, es el regulatorio y el otro tiene que ver con el papel del Estado como usuario de información y de bases de datos, y como generador de trámites. Y, tercero, el sector privado debe volverse más competitivo. Esos son los frentes en los que estamos trabajando, dice el dirigente gremial.