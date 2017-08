En cuatro años de TLC con la Unión Europea se han exportado US$8.807 millones

El primero de agosto del 2013 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea. Ahora, cuatro años después, los balances presentados por las autoridades comerciales de Colombia son positivos.



De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el periodo agosto 2013 – mayo 2017, las exportaciones colombianas no mineras a la Unión Europea llegaron a 8.807 millones de dólares, lo que representa un 16,2% de crecimiento registrado en los primeros cuatro años de vigencia del acuerdo comercial, comparado con el periodo agosto 2009 – mayo 2013, cuando las exportaciones totalizaron 7.580 millones de dólares.



El ministerio señaló que Colombia aumentó sus exportaciones de máquinas y aparatos para soldar, cámaras y proyectores cinematográficos, grúas, barriles, helados, sal, frutos de cáscara frescos o secos, tomates preparados o conservados, máquinas de coser, artículos de tapicería, café y bananos, entre otros.



El crecimiento en las ventas de bienes y servicios colombianos a la Unión Europea llevó a que en los últimos cuatro años el bloque europeo pasara de representar el 11,8% al 17,9% de las exportaciones mundiales no mineras de Colombia.



Para este año se mantiene la tendencia y entre enero y mayo, frente a los primeros cinco meses del 2016, crecieron 7,3%. Pasaron de US$ 999 millones a US$ 1.072 millones.

Para el sector empresarial, el saldo que hoy deja el TLC con la Unión Europea es positivo para Colombia.



En julio de 2013, cuando aún no se firmaba el TLC con la Unión Europea, 493 empresas estaban exportando a ese destino. Cuatro años después, a mayo de 2017, ya son 606, es decir un incremento de 113, indicó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Para Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), son grandes los beneficios que tuvo el comercio internacional del país con el TLC con la Unión Europea.



“Ha permitido diversificar las exportaciones, estábamos muy concentrados en productos básicos. Empieza uno a ver que hay otra serie de productos que empiezan a aparecer en el comercio. Particularmente ese puede ser un acuerdo que nos de posibilidades para crecer en el sector agroindustria, creo que allí hay muy buena posibilidad pero depende de que hagamos la tarea aquí, internamente, desarrollando una oferta exportable, pero trabajando todo el tema de certificaciones, pues en eso el mercado europeo es muy exigente”, indicó Díaz.



El líder gremial insistió en que no es lo mismo exportar a Estados Unidos que exportar a Europa, pues lo patrones de consumo son muy diferentes y los empresarios colombianos ya lo entendieron.



“El patrón de consumo estadounidense es grande en número y bajo en precio. En el mercado europeo el precio es secundario frente a factores como la calidad, el diseño, la exclusividad del producto. Eso brinda la posibilidad de trabajar pequeños volúmenes y altos precios siempre y cuando tenga calidad y diseño el producto”, explicó.



EXPORTACIONES TOTALES



Ahora, si se incluye en el balance las exportaciones minero-energéticas, se ve desde agosto de 2013 una reducción en el valor de las exportaciones en medio de la diversificación de productos antes explicada.



De acuerdo con la Dirección de Asuntos Económicos de Analdex, durante el primer año de vigencia las exportaciones de Colombia ascendieron a 10.761 millones de dólares; en el periodo 2014-2015 se registró una reducción de 26,95% hasta los 7.861 millones de dólares. En el tercer año del TLC (2015-2016), las exportaciones continuaron con la tendencia hacia la contracción, y se ubicaron en 5.526 millones de dólares, una reducción de 29,75% con respecto al periodo anterior.



En el último año, las exportaciones desde agosto 2016-mayo 2017 alcanzan 4.489millones de dólares, una disminución de 5,89%. En general, la caída en el valor de las exportaciones a partir de 2014 está explicada principalmente por la caída de los precios del sector minero-Energético.



IMPORTACIONES TAMBIÉN CAEN



Las importaciones también han presentado un comportamiento decreciente durante los últimos años, como lo evidencian las cifras de Analdex.



En el periodo agosto 2013 – julio 2014, las importaciones a la Unión Europea totalizaron 8.345 millones de dólares, un incremento de 15%. Sin embargo, a partir del periodo agosto 2014 – julio 2015 se evidencia la reducción. En ese lapso, las importaciones sumaron 8.218 millones de dólares, una caída del 2%; entre agosto 2015 y julio 2016 las importaciones cayeron 17% a 6.834 millones de dólares.



En el periodo agosto 2015 a mayo 2017, la caída fue del 15,66% con exportaciones por 5.764 millones de dólares. En el corte reportado, agosto 2016 a mayo 2017, las exportaciones totalizaban 5.461 millones de dólares, un 5% menos que en el lapso anterior.



BALANZA COMERCIAL EN DÉFICIT



En el 2013, año en que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, la diferencia entre las exportaciones e importaciones de Colombia con ese mercado era de 1.678 millones de dólares a favor, es decir que era más lo que se exportaba que lo que se importaba.



De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo de Estadística (Dane), en 2014 la brecha positiva se redujo a 989 millones de dólares; en 2015 se pasó a un déficit de 1.960 millones de dólares.



Desde 2016 y lo que va de 2017, se ha visto una reducción en la balanza comercial deficitaria. En 2016 la brecha negativa fue de 1.065 millones de dólares, y entre enero y mayo de este año se reduce a 220 millones.