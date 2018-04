‘Todavía no hay un consenso generalizado sobre una reforma pensional’, Minhacienda

En el marco del Congreso Anual de Asofondos, donde se han debatido las condiciones actuales del sistema pensional en medio de un panorama demográfico y macroeconómico cambiante, el ministro de hacienda Mauricio Cárdenas señaló que, aunque se conocen propuestas que coinciden en muchos puntos y divergen en otros, todavía se está muy lejos de un consenso que sea el punto de partida para reformar el modelo pensional actual.



“Todavía no hay un consenso generalizado sobre esa reforma pensional. Es un tema en el que todavía no hay un acuerdo político, todavía falta socializar más las ideas, hay unas propuestas y unas tesis, también está la Comisión del Gasto, que va a presentar su informe el próximo martes, pero hay otras ideas del sector privado. Todavía hay que construir ese consenso de lo que sería una reforma pensional”, afirmó Cárdenas.



COBERTURA E INEQUIDAD, LOS PRINCIPALES PROBLEMAS



Cárdenas señaló que si bien al Gobierno le preocupa la sostenibilidad del esquema pensional, esta no es la mayor falencia. Para el funcionario, la baja cobertura y la alta inequidad son los principales problemas del modelo pensional, y son los que primero deben solucionarse.



“El costo como porcentaje del PIB no está previsto que crezca, por eso decimos que no es una bomba que vaya a explotar, porque esos 40 billones de pesos anuales que le cuestan las pensiones a la Nación se van a mantener más o menos estables y luego van a caer. No es que el costo vaya a incrementarse en una forma que genere riesgos de sostenibilidad fiscal, por eso el problema principal es de baja cobertura y alta desigualdad”, argumentó.



Por esta razón el ministro considera que el primer problema que debe atacar una eventual reforma pensional, o cualquier modificación en ese sentido, es la baja cobertura y lograr ampliar la base de trabajadores que cotiza y ahorra para su pensión.



