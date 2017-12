Instalan oficialmente la mesa de negociación del salario mínimo

Llegó el día y la hora. Este martes, la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, instaló oficialmente la mesa de concertación laboral, en donde se discutirá en torno al salario mínimo, que regirá el próximo año.



La ministra confía en que este año sí habrá un acuerdo entre las partes.



Para su discusión, durante la jornada de hoy, se conocerán los datos de productividad laboral y de inflación.



El primero será revelado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) apenas sea instalada la mesa, a las 2 de la tarde.



Se estima que para este año la productividad no será mayor al 1% y se habla de que bordearía el 0,4% y el 0,5%, cifra cercana a la del año pasado.



(La productividad, el ítem más ‘difícil de calcular’ para definir el salario mínimo).



Así mismo, el Dane dará a conocer el índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de noviembre, que según analistas se ubicaría en 0,11% para un acumulado de los últimos doce meses de cerca del 4 por ciento.



(Lea: La inflación de 12 meses seguiría por encima de 4%).



Con estos dos datos sobre la mesa, trabajadores, representados por centrales obreras, y gremios mostrarán sus cartas.



ASÍ VA EL PULSO



Mientras las centrales obreras aseguran que el salario mínimo debería incrementarse entre el 10 y el 12 por ciento; la Anif ha recomiendo que el ajuste no debería ser mayor al 4,5%.



Por su parte, los empresarios estarían considerando proponer un aumento de entre 4 y 4,1 %, cifras cercana a las estimaciones de la inflación para el cierre de este año.



De acuerdo con los sindicatos, un incremento superior al 10 por ciento es necesario porque el “salario ha perdido su capacidad adquisitiva frente a la canasta familiar”. Es decir que lo que gana una persona ya no alcanza para suplir sus necesidades y en tal sentido la gente debe ganar más para dinamizar la economía.



En la otra orilla están los empresarios y gremios, que aunque no se han lanzado a entregar una propuesta formal sobre el porcentaje del ajuste salarial del próximo año, sí han señalado que la discusión va a estar difícil por los resultados económicos que viene teniendo el país.



(Así están las propuestas para el salario mínimo del 2018).



Para Guillermo Botero, presidente de Fenalco, este 2017 ha sido un año difícil en materia económica por cuenta de la reforma tributaria, que afectó al comercio y la industria y por las bajas cifras de generación de empleo.



El Ministerio de Trabajo tendrá la misión de tratar de lograr un acuerdo para que la decisión sea tomada en común acuerdo.