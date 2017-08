Todos los detalles de cómo sería el cobro por estacionar en la calle en Bogotá

En manos del Concejo de Bogotá quedó la aprobación del proyecto de acuerdo para que los bogotanos paguen una tarifa para poder parquear en la vía.



Según la Secretaría de Movilidad, entre enero y junio del 2017 se impusieron 91.954 comparendos a conductores que estacionaron sus vehículos en sitios prohibidos, siendo esta la infracción más sancionada.



Lea: (Los parqueaderos en Bogotá serán 10% más caros desde hoy).



La Administración buscaría con el proyecto que esta práctica disminuya y que existan más lugares en donde se pueda estacionar de manera correcta. “Será una concesión, probablemente a 10 años, que permita hacer el cobro. Se requieren inversiones en espacio público, tecnología y gente que vigile que en un perímetro no haya mal uso de los espacios”, señaló Juan Pablo Bocarejo, jefe de esa dependencia.



Lea: (Proponen tarifas de parqueaderos por demanda en Bogotá).



Agregó que si el proyecto pasa, se adjudicarían los primeros estacionamientos en vías a finales de este año. Cabe recordar que en Bogotá ya existieron zonas azules en los años 80 y 90, aunque su operación era diferente.



Lea: (Operarios de parqueaderos a responder por pertenencias perdidas en vehículos).



ASÍ SE CALCULARÍA LA TARIFA



Aunque hoy está en revisión si el cobro se haría por minutos o por horas, la tarifa sería definida por el Alcalde Mayor teniendo en cuenta los siguientes ítems: los costos de prestación del servicio y de gestión del sistema; el nivel de ocupación; la zona de ubicación del estacionamiento; el día de la semana y la hora del día en que se haga uso del estacionamiento. A esto se suma el tipo de usuario o tipo de vehículo.



Darío Hidalgo, experto en movilidad, dijo que el proyecto permite licitar ese estacionamiento en vía y esta (licitación) definiría el costo del capital y la operación. “Lo que busca el documento es la autorización para decidir más adelante el proceso de implementación”, aseguró.



PARQUÍMETROS Y 'APP'



Para hacer el cobro, el Distrito plantea que se utilicen parquímetros o aplicaciones móviles (‘app’). Con el parquímetro, el conductor obtendrá un tiquete que validará para su pago. Con la ‘app’ se espera que esta le diga al conductor en dónde hay parqueadero y en el lugar habrá un persona conectada a la misma ‘app’ haciendo control y validando el pago.



ZONAS QUE PROPONEN



De aprobarse el proyecto de acuerdo, se estipulan en un principio cinco posibles zonas de la ciudad para hacer este cobro. Estas estarían priorizadas así: Candelaria, Chapinero, Usaquén, Teusaquillo y Suba. La Secretaría de Movilidad manifestó que las calles en donde se instalarían los parquímetros aún no están del todo definidas. “Son zonas donde tengamos alta circulación de vehículos y donde veamos que en muchos casos la oferta de parqueo es insuficiente”, manifestó Juan Pablo Bocarejo, secretario de esa dependencia. La seguridad del carro parqueado en la vía será responsabilidad del conductor.



QUÉ BUSCA EL ACUERDO



Según el Secretario de Movilidad, con este acuerdo se busca que el Concejo dé el derecho para poder tener el estacionamiento en vía. “Aparte de esto, le pedimos al cabildo que nos permita cobrar la contribución de parqueaderos, que es la que está en el Plan Nacional de Desarrollo y que está encaminada a que las ciudades tengan recursos para mejorar el SITP. Esta contribución es tanto para el parqueo en vía como para el parqueo en no vía”, aseguró el secretario Bocarejo.



SERÍAN 20.000 CAJONES



La Administración Distrital espera que en esta primera etapa se puedan habilitar 20.000 cajones para parqueo en vía. Al día, cada uno podría operar 14 horas y en el año serían 288 días. Sobre el recaudo, la Administración asegura que varía, según la zona, la cantidad de usuarios y la tarifa final. “Esta podría estar cercana a los $200.000 o $350.000 millones al año”, aseguró Bocarejo.



¿CUÁNDO EMPEZARÍA A OPERAR EL PARQUEO?



Este sería en un plazo máximo de doce meses a partir de la entrada en vigencia del acuerdo y según el documento, la alcaldía Mayor reglamentará el funcionamiento del parqueo en vía. “Esperamos que a mediados del 2018 ya tengamos zonas azules operando”, dijo Bocarejo.



OBJETIVOS DEL ACUERDO



La consultoría contratada por el Distrito señaló que los principales objetivos de este proyecto son:



* Mejorar la movilidad.

* Recuperar el espacio público.

* Optimizar el control del mal parqueo.

* Garantizar la disponibilidad de estacionamientos.

* Generar información en tiempo real para el usuario.

* Generar datos para una mejor gestión de la movilidad.

* Mejorar la calidad del servicio de estacionamientos de acceso público.

* Mejorar la calidad del servicio de transporte público a través de nuevas fuentes de financiación.