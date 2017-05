Toxement, una empresa apasionada por crecer

Fundada con base en sólidos valores y principios corporativos, edificada sobre un crecimiento sostenido, reconocida por su carácter innovador, pero sobre todo, destacada por el respeto que le otorgan al capital humano y el desarrollo individual, familiar y laboral de las personas, Toxement está lista no solo para continuar con su presencia como uno de los participantes más activos del sector de la construcción, sino para consolidarse como una fuerza empresarial apoyada en la innovación y el reto de ser mejores y más grandes cada día.



Una Historia de Éxito



Toxement es actualmente una compañía del Grupo Euclid y el Grupo Corporativo multinacional RPM, pero nació hace 60 años como industria local que después fue adquirida por el grupo Fiberglas. En 1992, Holcim compra el 49% de la participación y Euclid Group queda con el restante 51%. Años más tarde, Holcim declina su parte y Euclid se convierte en dueño del 100%.



Euclid Group decide entonces apostarle fuerte a Colombia motivado por los resultados positivos que Toxement reporta desde el principio. Crecimientos anuales y sostenidos de dos dígitos, grupos de trabajo emprendedores y en constante superación y resultados favorables como compañía, sin importar las crisis económicas o las dificultades del país, se convirtieron en los argumentos de peso para defender la inversión. Ese respaldo y el trabajo consagrado y bien hecho, los mantienen siempre vigentes en el sector de la construcción, sobre todo en la última década, que culmina brillantemente con la inauguración de su nueva planta en el sector industrial de alto impacto en Tocancipá - Cundinamarca. Euclid Group es una compañía norteamericana con más de 100 años de trayectoria en los principales proyectos de construcción del mundo, hace parte del Holding Global RPM International Inc.



“El Grupo Multinacional RPM, al que pertenece Euclid Group, solo compra compañías exitosas, que estén dando utilidades, que sean bien manejadas y se ocupen de la gente que está trabajando en ellas para que continúen haciéndolo bien. Su política es de crecimiento orgánico y adquisición de organizaciones triunfadoras. Nosotros cumplíamos esas características y por eso somos parte activa del Grupo”. Con esta afirmación, Marcela Ruge, ingeniera química con 30 años de experiencia en la compañía, donde inició como Jefe de Control de Calidad en Laboratorio, luego Gerente Técnico y de Operaciones y ahora Gerente General, describe la pasión que la envuelve a ella y a todos los que trabajan en Toxement, mientras recuerda con orgullo que completan más de dos décadas reportando cada año consistencia e incremento en sus resultados.



“Nuestra política de crecimiento está dada en todos los segmentos de la construcción, pero en los últimos años, los que apalancan las cifras son las obras civiles en infraestructura y concreto”. “Colombia es un país que apenas está desarrollando su infraestructura y por eso es una excelente tierra de oportunidades”, asegura.



Toxement atiende todos los segmentos de la construcción nacional, desde constructoras y contratistas, grandes superficies, concreteras y cementeras, industria e infraestructura y exportaciones a Ecuador, Costa Rica, Panamá y desde los Estados Unidos, a los demás países de Latinoamérica. Toxement fabrica y comercializa especialidades químicas para la industria de la construcción y es actualmente la empresa nacional de mayor innovación tecnológica. Desde Colombia, Toxement atiende Ecuador, Panamá, Centro América y algunos sectores de Perú. Con la nueva planta, la idea ampliar la cobertura regional.



El Valor del Capital Humano



Para el Grupo RPM y todas la compañías que lo integran, el valor del 168 (168 Son las horas de la semana pero estas horas deben tener equilibrio absoluto entre vida personal, laboral y familiar), enmarca la cultura y ha motivado y retenido a la gente para lograr el éxito obtenido hasta hoy. Dicho valor, sencillo pero profundo en sus efectos dice, “Contrata la mejor gente que puedas contratar, créeles un ambiente que los retenga y déjalos trabajar”.



TOXEMEN TOXEMEN

Ese pensamiento se ha mantenido por cerca de 70 años en el Grupo RPM International Inc., un Holding de compañías al que pertenece Toxement en Colombia, con presencia global, que cotiza en la bolsa de Nueva York, con ventas cercanas a 5 billones de dólares. Su CEO y Presidente, Frank C. Sullivan, nieto del fundador Thomas C. Sullivan, asistió a la inauguración de la nueva planta de Toxement en el municipio cundinamarqués de Tocancipá, de la que se declaró orgulloso y la considera como una de las más importantes para el Grupo.



Como parte de RPM, Toxement también la promueve con idénticos resultados, rodeado de gente que hace el trabajo al máximo de capacidad y que además dedica tiempo para estar con su familia, compartir con los seres queridos y atender asuntos personales como la salud o el esparcimiento.



Para la empresa, el capital humano es número uno. “Cada trabajador tiene su propio espacio o su oficina para trabajar en el mejor ambiente laboral. La gente es la base de nuestra estrategia y llevamos varios años trabajando para convertirnos en uno de los lugares preferidos para trabajar en Colombia”, confirma Marcela Ruge, Gerente General de la compañía.



Con su campaña “Somos Toxement de Corazón”, se incentiva constantemente entre los trabajadores el sentido de pertenencia y además, ha servido para facilitar la transición de la empresa a las nuevas instalaciones en la moderna sede de Tocancipá. Ahora, la proyección es seguir creciendo y estar siempre a la altura de los retos planteados por RPM y el Grupo Euclid, que han creído en el país y en su gente. “Nuestro mensaje es que en Colombia hay muchas oportunidades, es una nación con excelentes recursos y personas con mente emprendedora, que siempre logran lo que se proponen. Hay que jugársela por el país”, culmina diciendo Marcela Ruge. El país crecerá en infraestructura y Toxement estará presente para apoyar al sector de la construcción en todos sus segmentos.



La nueva cara de Toxement



La recién inaugurada planta de producción de Toxement, ubicada estratégicamente en la zona industrial de alto impacto de Tocancipá, es la segunda en extensión y tecnología de Latinoamérica y una muestra de la confianza que la multinacional RPM y Euclid Group han depositado en la firma.

TOXEMEN TOCANCIPA TOXEMEN TOCANCIPA

Fue concebida con todas las normas de arquitectura sostenible y pensada para proporcionar el mejor ambiente laboral para sus trabajadores, con una infraestructura que soportará el crecimiento sostenido de la compañía en los próximos 20 años.



La inversión fue apalancada completamente por el Grupo RPM, que ante los consecutivos y excelentes resultados anuales reportados por Toxement, decide avalar el 100% de la inversión para las nuevas instalaciones, con la seguridad y la confianza que el inversionista ha depositado en el país, en la empresa, en su gente y en el futuro.





Modernidad Industrializada



En un área de 14 mil metros cuadrados, Toxement será capaz de suplir el mercado de la construcción en todos los segmentos, con aditivos para concreto y cemento, morteros de alta especificación, grouts, recubrimientos y adhesivos epóxicos, impermeabilización acrílica y de poliuretano, entre otros.



La empresa, en su nueva planta, cuenta con líneas de producción automatizadas, procesos continuos de fabricación de última tecnología, almacenamiento a granel de materias primas y producto terminado de muchas referencias, para cubrir las necesidades específicas de sus clientes a nivel nacional e internacional.



Sumado a las instalaciones de fabricación, la planta tiene un moderno laboratorio 600 metros cuadrados, con la mejor tecnología para la investigación y el desarrollo permanente de productos, dotado de todas las medidas de seguridad.



Toxement ofrece en Colombia y la región, los mejores productos de línea y materiales hechos a la medida, según requerimientos del cliente. Para el desarrollo e investigación, Toxement se apoya en las instalaciones del Centro Técnico de Cleveland o de otras filiales alrededor del mundo.



Integrando los aspectos sociales, medioambientales y económicos de la construcción verde, Toxement promueve la innovación, la protección del medio ambiente y el crecimiento sostenible entre sus empleados, comunidades, clientes, inversionistas y la industria en general.



La Pasión del Trabajo Bien Hecho



La inauguración de la nueva planta de Toxement en una de las mejores zonas industriales de la sabana norte de Bogotá, sirvió para ratificar el compromiso, no solo de las directivas y los colaboradores de la empresa, sino el respaldo incondicional de los grupos económicos a los que pertenece.



Frank C. Sullivan- Director y Presidente del Grupo RPM International Inc., dice: “Compramos Toxement en 1992, cuando tenía ventas por un millón de dólares y con ella hemos adquirido un grupo de trabajo maravilloso liderado por Marcela Ruge y Oswaldo Prieto, que junto con sus equipos la han convertido en una empresa de 34 millones de dólares y han construido la división Euclid Latinoamérica con negocios cercanos a los US$ 200 millones. Por eso, para nosotros la inversión que se hizo inicialmente ha sido grandiosa.”



Entre todas nuestras compañías no existe ninguna que viva mejor nuestra filosofía del Valor del 168 y por eso, con esta nueva planta lo que estamos es entregando a una de nuestras principales compañías es un premio al trabajo, la dedicación y el esfuerzo que hacen día a día”. “168 son las horas que tiene una semana y que deben aprovecharse al máximo, tanto en el trabajo como en el hogar, porque una vez se terminaran, no habrá forma de recuperarlas.”



Moorman Scott - Presidente de Euclid Group Américas, comenta: “Ha sido un placer inmenso participar en el desarrollo de la compañía en toda Latinoamérica y en mi corazón tengo un espacio muy especial y un afecto muy profundo para Colombia. Ustedes son personas excepcionales, que poseen una visión y una fortaleza que no tiene nadie más en el mundo. Por eso, esta inversión de RPM y Euclid no es un mero obsequio, sino el fruto del trabajo duro y bien hecho. “Hoy podemos reportar negocios en México, Centroamérica, Ecuador, Brasil y Colombia. Sin embargo, no sabíamos cuál era el que iba a emerger con más fuerza y para mí es un placer confirmar que es TOXEMENT la que está liderando el camino”. “Seguiremos desarrollando nuevos productos y tecnologías para el mercado colombiano junto al equipo de la empresa, que son los mejores para ejecutar la estrategia.”



Marcela Ruge - Gerente General de Toxement, menciona: “Mantenemos la visión para seguir creciendo y prevalecer en la cultura, los valores, principios y la disciplina que nos ha caracterizado. Hoy somos felices con lo que hemos logrado, pero las cosas materiales pasan, más bien, tenemos que buscar ser felices, para lograr lo que nos proponemos. Trabajaremos duro, tendremos retos, lo haremos con amor y pasión, pero lucharemos siempre por tener equilibrio entre el trabajo, familia, salud, amigos y nuestra vida espiritual. “Nuestros clientes, distribuidores, proveedores y accionistas han contribuido a este logro y todos los directivos del Grupo Euclid han sido parte vital del desarrollo de nuestro proyecto. Somos todos un equipo y los invito a seguir creciendo, a hacer las cosas bien, a vivir intensamente y a disfrutar cada momento, escuchándonos, siendo agradecidos y viviendo con pasión. Lo que hagamos de ahora en adelante, nos permitirá llegar hasta donde soñemos llegar”. “Gracias a mi familia y a mis hijos que son mi pasión. A mis jefes y a todo el equipo Toxement, a los que están y han pasado dejando huella, que también son parte de este crecimiento.”



Oswaldo Prieto - Vicepresidente del Grupo Euclid para Latinoamérica, dice: “Quiero dar las gracias a todos los colaboradores de Toxement, los de ahora y los de siempre, a nuestros clientes y distribuidores por confiar en nosotros, a proveedores, contratistas y diferentes asociados por confiar en nosotros. A todos los accionistas, por confiar en Colombia y en su gente. “Toxement y sus accionistas creen profundamente en el presente y futuro de Colombia y celebran de la mano con los Grupos Euclid y RPM, presentes en nuestro país. La compañía fue su primera adquisición fuera de los Estados Unidos y nosotros nos pusimos el ambicioso objetivo de hacerla relevante en el mercado latinoamericano. Hoy lo hemos logrado”. “La confianza no solo es uno de nuestros valores corporativos, sino es la suma de mutuas confianzas y nos ha permitido demostrarle al país y a la construcción que vale la pena invertir acá.”



Estampando la Firma y Confirmando presencia



Toxement es una empresa que está presente en todos los segmentos de la construcción, entre los constructores más grandes del país, las grandes superficies y destaca por su participación en mega proyectos de infraestructura, algunos de ellos insignias mundiales como la ampliación del canal de panamá. En Colombia, algunos como Hidromiel o Porce se han convertido en hitos que marcaron una época y han hecho sentir a la compañía que hace parte de los grandes, que está en capacidad de garantizar respaldo absoluto y que vale lo que pesa en el concierto nacional.



Aquí algunas de las obras modernas más representativas donde los productos de Toxement han contribuido a confirmar de qué están hechas:



Túnel vehicular. Vía Bogotá/Villavicencio.

Museo de Arte Moderno. Medellín/Antioquia.

Centro Comercial Fontanar. Chía/Cundinamarca.

Puente Alberto Pumarejo. Barranquilla/Atlántico.



El Poder de Una Gran Familia



La influencia de Toxement se ve reflejada en sus clientes y trabajadores, que dan fe del progreso y la evolución constante de la compañía. Los primeros hablan sobre lo que ha significado para ellos trabajar de la mano con una empresa que crece cada día y los segundos, sobre lo que ha significado en su vida y la de sus familias.



Carlos Narváez - Gerente Comercial de Ferretería Su Proveedor S.A., comenta: “Iniciamos una alianza estratégica hace más de dos años, que nos han permitido posicionar la marca Toxement en el Valle, con un crecimiento interesante, apoyados en la confianza y la capacidad de soñar de una compañía innovadora y triunfadora. Me siento muy contento de haber aportado un grano de arena para que sueños como los de la nueva planta sean posibles.”



Jaime Hill Tinoco - CEO de Lafarge Holcim Colombia, dice: “Hemos trabajado con Toxement por más de 25 años, desde su fundación y con ellos hemos hecho no solo las mejores obras en Colombia, sino en Centroamérica y otros países de la región. Su nueva planta es de primer nivel, con la mejor tecnología y el respaldo del Grupo RPM que invierte en Colombia porque cree en ella.”



Javier Henao Ibarra - Gerente de Comercializadora JHI del Caribe SAS, menciona: “Este ha sido un matrimonio que ha prosperado gracias al compromiso de la gente de Toxement, que nos brinda confianza. Nuestro respaldo no solo es una empresa con un gran poder económico sino un grupo de trabajo con un compromiso ilimitado. Para nosotros esta infraestructura es un logro espectacular y es un gran honor haber participado en este hito industrial colombiano.”



Javier Torres - Coordinador de Diseño en Mercadeo, comenta: “Es muy gratificante ver los rostros de las personas cuando hacen parte de algo grande, de una compañía que innova constantemente, eso para los colaboradores siempre será muy satisfactorio. La nueva planta es sin duda una oportunidad para ser más notorios en el mercado, diciéndole a la gente qué es lo que hacemos para ofrecer las mejores soluciones a la industria de la construcción.”



Gibran Amarú Guerra Sumoza - Gerente Nacional de Ventas de TOXEMENT, dice: “Toxement ha sido una parte fundamental en mi etapa de crecimiento personal y profesional. Es una compañía que me ha ayudado a formarme, hace parte de mi grupo familiar y me ha brindado un amplio campo de acción en el cual me he realizado completamente, al punto de haber cambiado mi vida de una manera muy positiva e importante.”



Andrea del Pilar Suárez - Gerente de Cadena de Abastecimiento, menciona: “Toxement ha influido totalmente en mi vida personal y profesional, pues me ha permitido fortalecerme como líder y me ha enseñado que para sacar adelante un proyecto o liderar una compañía no se necesitan grandes conocimientos sino saber motivar y mover las fibras de la gente que te rodea, que deben ser siempre los mejores en lo que hacen.”



Mariana Castro Forero - Director Comercial Concretos, Cemento y Prefabricados, comenta: “Aquí he podido desarrollar un sinnúmero de competencias, gracias a la confianza que me ha dado la compañía, adicional, cuento con un equipo de trabajo con el que he visto crecer mi segmento. Toxement hace parte de lo que soy hoy como profesional, líder y ser humano. La nueva planta nos permite mostrarnos más sólidos frente al mercado y los futuros proyectos del país. Es un sueño hecho realidad.”



Para Toxement todos los clientes son importantes y para cada uno existe un trato personalizado, desde el que atienden directamente en la compañía, hasta los que van a sus distribuidores o compran en las grandes superficies.