Trabajadores que negocian el salario mínimo rechazaron la reforma tributaria

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (Cut), le exigió al Gobierno Nacional y a sus ministros de Trabajo y de Hacienda, que presenten cuanto antes una propuesta clara del incremento de salario para el 2017.



Los trabajadores piden, además, que esta propuesta sea razonable con la situación de los trabajadores que reciben el salario mínimo, los que no alcanzan a recibirlo y los convencionados que también se ven afectados por este tipo de incremento.



La Central Sindical espera que durante la próxima reunión de concertación, el Gobierno presente su propuesta que ha estado supeditada al debate de todos los asuntos sobre la reforma tributaria.



Frente a este tema, la CUT rechazó la reforma tributaria aprobada en el Congreso de la República, “por el castigo que esta significa para las clases populares que no solo recibirán un irrisorio salario mínimo sino que ahora también tendrán que cargar con la pesada carga tributaria, especialmente el regresivo impuesto del IVA del 16 al 19%, que consecuencialmente profundizará la inequidad social”.