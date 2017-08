‘Los costos del transporte de carga podrían caer hasta 20%’, Logyca 

Los sectores de transporte de carga y logística están adelantando una cruzada para estar al día con la revolución de la infraestructura en el país.



Lo anterior, teniendo en cuenta que las vías terciarias y concesionadas van a toda marcha y varias de sus unidades funcionales están comenzando a entrar en sus etapas operacionales, es decir, de habilitación para que los usuarios transiten por ellas.



Esto llevó a que la firma Logyca –especializada en promover la productividad logística– lanzara de lleno su proyecto de compensación y consolidación de carga, iniciativa con la cual busca llenar vacíos estructurales de los distintos procesos en los que trabajan este tipo de empresarios.



Para ello, John Correcha, consultor líder de proyectos de Logyca, explica en qué consiste la iniciativa, que ya pasó su piloto y espera ser implementada a principios de septiembre de este año.



¿De dónde nace la iniciativa?



Surgió de uno de los grupos colaborativos de Logyca, el relacionado con transporte y logística; allí sentamos a los diferentes líderes del sector para detectar las principales brechas y dolores de cabeza dentro de la industria.



Así, en el 2015 se identificó la necesidad de interconectar los actores de la red de transporte con flujos de carga complementarios, posibilitando que se compartan los costos.



¿Y cómo se articulan estos actores?



Este hallazgo nos llevó a desarrollar el piloto, el cual se cerró en mayo de este año. Concluimos, entonces, que la oportunidad en el uso de la capacidad vehicular de carga en Colombia tiene un alto potencial, tanto desde la compensación como de la consolidación a nivel nacional.



Actualmente, estamos en fase de convocatoria de nuevos participantes del modelo de optimización, luego de identificar la mejor forma de aplicar las metodologías y los retos del piloto, que contó con 11 empresas de múltiples sectores.



¿Cómo se materializaría el proyecto?



Para el proyecto como tal se espera una participación de 23 compañías, de modo que, entre ellas, se incremente la capacidad vehicular, que no es más que el aprovechamiento de los tránsitos vacíos de la flota, un punto donde no es fácil hallar repuestos para el carro. Esos tránsitos vacíos son los que queremos aprovechar con carga de los participantes.



Así las cosas, tuvimos casos de éxito en la ejecución del piloto, en el sentido de que, por ejemplo, empresas de la construcción compensen procesos de mercancía en conjunto con las del sector de consumo masivo. Eso nos dio una idea de que no necesariamente hace falta que las firmas sean del mismo sector, sino que el trabajo puede mejorarse aún más si se hace de manera intersectorial.



¿Cuántos sectores podrían sentir el impacto?



En realidad, cualquier empresa que tenga procesos logísticos puede aplicar. La cuestión es que ingrese al proyecto, con el fin de que podamos clasificarla según su sector, de modo que también hallemos con qué otras se puede articular. Y aunque la interconexión la vemos viable, nuestra idea base es la de unir firmas de construcción con generadoras de material para las mismas, o de carga refrigerada con las de consumo masivo, por mencionar dos ejemplos.



Tangiblemente, ¿cuáles son los beneficios?



Teníamos una base inicial de oportunidad de optimización, pero hablando con casos reales, tras el piloto, pudimos concretar casos de potencial en cuanto a disminución de costos de transporte de, en promedio, 20%. Incluso, hubo algunos en los que las tarifas llegaron a reducirse hasta en 38%.



Además, hallamos mejoras en cuanto al mantenimiento de la capacidad, que se podrían ajustar en 15%, esto tanto en materia de las mismas ramas como en su conectividad.