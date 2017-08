'Tratados de Libre Comercio dejan sabor agridulce', Cepec

Un estudio del Cepec de la Universidad del Rosario, concluyó que los TLC firmados en la última década dejan un sabor agridulce en la economía del país.



Según el informe, el que mayor dinamismo presenta es el acordado con la Unión Europea. Este ha tenido un crecimiento promedio anual de las exportaciones no minero-energéticas del 6,3% anual entre el 2013 y el 2016, y de un 5,1% en el primer semestre del 2017.



“Se destaca el comportamiento de productos agrícolas con gran potencial en ese mercado como aguacates, tamarindos frescos, aceite de palma y bananos”, dijo Saúl Pineda Hoyos, director del Cepec, centro de pensamiento que hizo una evaluación de los principales TLC firmados por el país en la última década.



Otro de los resultados que señala el estudio, es el estancamiento del TLC con Estados Unidos. Este presentó un bajo dinamismo en el desempeño exportador de bienes no minero-energéticos, con un crecimiento promedio anual de 2,95%.



Aun así, según el director del Cepec, es necesario destacar productos de alta participación y alto crecimiento en el mercado norteamericano, tanto en el período de vigencia del tratado como en el primer semestre de 2017.



Entre ellos están el café sin tostar ni descafeinar; las flores frescas y capullos cortados para ramos o adornos; los claveles flores y capullos cortados para ramos o adornos frescos; y los filetes frescos o refrigerados de tilapia.



Frente al TLC con Canadá se presenta un comportamiento similar al de Estados Unidos. Las ventas totales de Colombia a ese mercado decrecieron durante la vigencia del acuerdo en 8,8% promedio anual, mientras que las de productos no minero-energéticos tuvieron un crecimiento negativo promedio del 0,9%.



OTROS CON RESULTADOS NEGATIVOS



El Cepec de la Universidad del Rosario llamó la atención sobre el bajo desempeño de los TLC con el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y con los países de EFTA (Suiza, Islandia, Noriega y Liechtenstein).



Para el caso del primero, el informe destacó la tendencia poco favorable del valor de las exportaciones industriales y agropecuarias a esos mercados.



La tasa de crecimiento de este fue de 0,5% promedio anual entre 2010 y 2016, mientras que el valor de las exportaciones totales decreció en 3% en el mismo periodo de tiempo.



En lo que va corrido de 2017 (Enero – Junio) las exportaciones no minero-energéticas de Colombia a este bloque comercial crecieron en 14,8%, frente al mismo periodo de 2016.



Por su parte las exportaciones totales con destino a los países de la Asociación Europea de Libre Cambio – EFTA también decrecieron un 15,8% promedio anual entre 2011 y 2016, mientras que el valor de las exportaciones de bienes agrícolas e industriales de Colombia hacia los estados miembros de EFTA conserva una tendencia negativa.



No obstante, el informe destaca el remonte de las exportaciones colombianas a EFTA a junio de 2017, con un crecimiento de 30,8% respecto al mismo periodo un año atrás.



“Esta tendencia revela que, por primera vez en los últimos tres años, las exportaciones minero energéticas están recibiendo el influjo de la mayor devaluación que ha experimentado la economía en el pasado reciente”, concluyó el director del CEPEC de la Universidad del Rosario.