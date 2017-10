Trump propone relajar reglas para que empresas puedan ingresar a la bolsa

La Administración de Donald Trump está tratando de relajar las reglas para que las compañías coloquen acciones en la bolsa, haciéndose eco de los llamados de la industria bursátil de que las regulaciones son demasiado onerosas.



En un informe publicado el pasado viernes, el Departamento del Tesoro recomendó algunos cambios para que los reguladores de los mercados financieros consideren, pidiendo un camino más fácil para las ofertas públicas iniciales, con énfasis en el fomento de las pequeñas empresas.



Aunque este era el foco de la ley de 2012 titulada Jumpstart Our Business Startups, el informe señala que los reguladores podrían ir más lejos para apuntalar las OPI, en momentos en que el número de empresas que cotizan en EE.UU. ha disminuido en casi un 50 por ciento en los últimos 20 años.



El Tesoro dijo que los estándares de una OPI deben ser relajados para permitir que todas las companias "tanteen las aguas", o contacten inversionistas institucionales para medir su interés en comprar acciones antes de postularse a una oferta pública.



Actualmente, la práctica solo se permite a las llamadas empresas de crecimiento emergente, es decir, empresas con menos de US$1.000 millones en ingresos brutos anuales. Además, el departamento pidió un periodo de tiempo más largo en el que las empresas pueden estar en la categoría de crecimiento emergente, que viene con ciertos beneficios.



En julio, el presidente de NYSE Group Inc., Tom Farley, abordó el tema durante una audiencia para discutir la ley Sarbanes-Oxley y gobierno corporativo. Farley dijo que la ley de 2002, aprobada a raíz de los escándalos contables de Enron Corp. y WorldCom Inc. para garantizar que las empresas den cuentas verídicas de sus finanzas, establece un valor demasiado alto para muchas pequeñas empresas y puede impedir que las startups recauden dinero a través de OPI.



Y en mayo, la presidenta ejecutiva de Nasdaq Inc., Adena Friedman, emitió un documento instando a un amplio replanteamiento de las reglas del mercado de valores, incluyendo las regulaciones sobre salir a bolsa.