'Turismo a Curazao se frena por falta de más oferta aérea'

Víctor Dapena, director general de la oficina turística de Curazao en Colombia, le solicitó a las aerolíneas implementar más vuelos o disponibilidad de sillas hacia la isla caribeña, ya que esto está frenando el turismo desde Colombia.



Lea: (El 70% del turismo del país es hecho por colombianos).

Dapena afirmó que aunque el turismo colombiano hacia la isla se ha duplicado en los últimos 10 años, el problema para seguir expandiendo la oferta es la escasez de vuelos y sillas. “Dependemos de Avianca y de Copa, teníamos una aerolínea de Curazao pero tuvo que limitarse debido a los problemas en Venezuela, su principal mercado”, agregó el directivo turístico.



Esa aerolínea transportaba 1.300 pasajeros mensuales, los cuales tomó Avianca y Copa, con un porcentaje de ocupación de 85%. “Por esto nuestro objetivo es interesar a más aerolíneas en el destino, o que las que ya están amplíen la oferta porque todo el esfuerzo que estamos haciendo no se puede perder por no tener sillas para que la gente vaya. El crecimiento del turismo colombiano ha sido de un 7% en promedio anual”, afirmó el directivo.



Curazao es el invitado de honor de la 37 Vitrina Turísitca de Anato, debido al auge del destino entre los colombianos y a su apertura en lo que respecta no solo a playas sino también a inversión, trabajo, compras y turismo corporativo.



Además porque necesitan seguir trabajando en la independencia y diferenciación de marca, ya que durante décadas se promocionó como ‘Aruba, Bonaire y Curazao’, sin ninguna diferenciación de las islas.



Dapena explica que durante muchos años se dieron cuenta que tenían que reforzar la independencia de marca y eso en parte se ha logrado debido a políticas internas a desarrollar la cultura del turismo.



“Curazao ofrece inversión en negocios y propiedad raíz, principalmente, y ahora por ejemplo, a raíz del cierre de fronteras con Venezuela, necesita de muchos insumos, y Colombia los tiene”, opina el directivo turístico.



La isla, con unas 6.000 habitaciones hoteleras disponibles, ofrece a los turistas discotecas, hoteles, zonas de buceo, 35 playas diferentes, de todos los tamaños distintos y actividades diferentes y una capital que es patrimonio de la humanidad.