La ministra colombiana de Comercio Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, destacó este lunes la importancia de luchar contra la "informalidad" en el sector turístico como un tema "extremadamente importante" que debe implicar a empresarios y a los propios turistas.



"No podemos bajar la guardia, queremos llegar a un número mayor de empresas formalmente establecidas", declaró la ministra en un encuentro con periodistas en Bogotá.



La ministra de turismo del Gobierno destacó que entre 2010 y 2016 el número de empresas formalmente establecidas creció 36 %, al pasar de 15.000 a más de 24.000.



Las "Brigadas para la formalización" realizan trabajos de sensibilización y acompañamiento personalizado en el proceso de formalización a empresarios identificados mediante barridos "manzana a manzana", ofreciendo un paquete de servicios de entidades públicas y privadas, financiación y tecnologías, entre otros.



La ministra apuntó que el año pasado las once brigadas –que en 2017 llegarán a la veintena– sancionaron a más de mil empresas.



En 2016 se triplicó el número de brigadas, que realizaron 2.665 visitas en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Antioquia, Magdalena, Valle del Cauca, Quindío, Bogotá, Santander y San Andrés Islas, señalaron a Efe fuentes del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.



Además, se registraron 1,025 establecimientos informales a los cuales se les iniciaron procesos e investigaciones, y a 255 se les formularon cargos.



"Competir de acuerdo con las leyes de oferta y demanda y no a la competencia desleal es lo más importante", subrayó Lacouture, quien recordó que a pesar de que es su Ministerio el que impone las sanciones a quienes incumplen las normativas de formalidad, son las administraciones locales quienes tienen la responsabilidad de que estas se hagan efectivas.



Entre las sanciones impuestas por las brigadas están desde las multas económicas o el cierre de los establecimientos, hasta las penas de cárcel en temas relacionados con la explotación sexual.



Asimismo, la ministra señaló su voluntad de que no sean solos los empresarios quienes velen por su formalidad, sino que los consumidores también tengan un papel activo en este materia y entiendan que cuando se alojan en un hotel "no registrado" están reforzando este fenómeno.



