Último llamado para normalizar activos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian, hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen si son responsables del impuesto a la riqueza, quienes desde el próximo martes 9 de mayo deben cumplir con la obligación de declarar y pagar la primera cuota del impuesto.



(Lea: Así quedaron definidos los plazos para el pago de impuestos en 2017 en Colombia)



El calendario de vencimientos fijó las fechas para cancelar las dos cuotas iguales, así: el primer pago entre el 9 y el 22 de mayo, mientras que el segundo pago quedó previsto entre el 8 y el 21 de septiembre, de acuerdo con el último digito de su Número de Identificación Tributaria NIT, sin tener en cuenta el digito de verificación.



(Lea: Se agota el plazo para declarar activos omitidos)



Los responsables de este impuesto, es decir, quienes, al 1 de enero del 2015, tuvieron un nivel de riqueza entendido como patrimonio líquido (patrimonio bruto – deudas) igual o superior a 1.000 millones de pesos, deberán cumplir con la obligación diligenciando el formulario 440 a través de los servicios en línea de la Dian, para lo cual es necesario contar con la firma electrónica.



NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA



Igualmente, la entidad recordó a los contribuyentes que 2017 es el último año para acogerse a los beneficios del impuesto de normalización tributaria, causado por la posesión de activos omitidos o la inclusión en las declaraciones de pasivos o deudas irreales a primero de enero de los años 2015, 2016 y 2017, obligación que podrán cumplir oportunamente en las mismas fechas del impuesto de riqueza y en la misma declaración, tan solo pagando el t13% como impuesto a cargo por dichos bienes o activos así como el impuesto de riqueza sobre los valores normalizados.



Para evitar el pago de sanciones e intereses de mora, los contribuyentes que opten por normalizar activos omitidos y, o pasivos inexistentes, deberán hacerlo en las fechas previstas entre el 9 y 22 de mayo.



De no hacerlo en dichas fechas, incurrirá en pagos de sumas adicionales por concepto de sanción por corrección en la declaración de riqueza e intereses de mora desde la fecha en que debió presentarla. Si no normaliza en 2017, se expone a partir de 2018 a sanciones administrativas y penales.



La autoridad tributaria cada vez dispone de mayor información para ubicar bienes no declarados o información no incorporada en las declaraciones tributarias. Finalmente, aclaró que el impuesto a la normalización no exige que esos activos se traigan a Colombia.