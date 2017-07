Un colombiano trabaja al año 830 horas más que un alemán

En términos absolutos, un trabajador de Alemania le dedica a su empresa 103 jornadas laborales menos (de 8 horas) que las que destinan los colombianos a su empleador.



Esta cifra se explica teniendo en cuenta que los nacionales, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo (GEIH 2016), laboraron en 2016 un total de 2.193 horas (44,6 horas por semana), un dato muy alejado de las 1.363 horas de un alemán, líder en el ránking de la Ocde. Es decir, la diferencia es de 830 horas para los 295 días hábiles que tuvo el año pasado.



E incluso esta distancia es mayor según otras estimaciones: la Ocde cifra en 2.207 las horas que le dedican los colombianos a su trabajo principal, mientras que Euromonitor International calcula en 2.232 el tiempo anual dedicado a su empresa. La firma Michael Page lo eleva hasta 2.460 horas y Manpower afirma que podría llegar a más de 2.500 horas.



Pero estos datos no solo suponen una amplia diferencia respecto a Alemania, sino que colocan a Colombia muy lejos de los mejores de la Ocde: el promedio de Dinamarca es de 1.410 horas, de Noruega de 1.424 horas, de Países Bajos fue de 1.430 horas, mientras que en Francia, la media es de 1.472 horas.



Eso sí, según las cifras del Ministerio de Trabajo, el país estaría ligeramente por encima de los últimos puestos de la Ocde, ocupados por Costa Rica y México, los cuales registran un total de 2.212 y 2.255 horas respectivamente. Chile, también incluido en el reciente informe del organismo internacional, refleja un dato de 1.974 horas.



Cabe destacar que el promedio de los países de la Ocde es de 1.763 horas cada año, mientras que Estados Unidos presenta un indicador de 1.783 horas.



Asimismo, al tener en cuenta las estadísticas de Euromonitor International para Latinoamérica, Cuba y Argentina presentarían los mejores indicadores con 1.872 horas, seguido por Brasil (1.910,4), Ecuador (1.929,6) y Chile (1963,2).



Las razones detrás de esta situación son variadas. De acuerdo con Javier Echeverri, country Manager de ManpowerGroup en Colombia, “somos una cultura con mucha tendencia a la ambigüedad, la desconfianza y la incertidumbre, por lo que la reacción de nuestro mercado laboral ha sido establecer fuertes reglamentos. Es así como pesan muchos factores en las relaciones jerárquicas y ello hace que cumplamos horarios muy estrictamente y pensemos más en función de ellos que en verdadera eficiencia y productividad”.



De igual forma, Carlos Roldán, gerente de la división de Recursos Humanos de Michael Page, asegura que la alta cantidad de festivos de Colombia y su compensación, así como la estructura horaria de las empresas son algunos de los factores que impulsan las elevadas cifras.



“Cada vez hay más trabajadores que están conectados mayor tiempo o efectúan horas extra no remuneradas. Además, está el tema de la productividad, muchas veces pensamos que el hecho de que una persona esté sentada 11 horas, va a hacer más que uno que le dedique 6 horas y, sin embargo, los resultados muestran lo contrario. Se ha demostrado que la productividad de una persona es de 6 a 8 horas al día”.



En este sentido, como agrega el experto de Michael Page, “el hecho de que un trabajador empiece su día a las 7, no quiere decir necesariamente que produzca desde esa hora. Sin embargo, esto está cambiando en la actualidad pues las nuevas generaciones demandan mayor libertad y conciliación, por lo que los directivos se ven obligados a revisar sus jornadas laborales”. Con todo, según los datos facilitados por la cartera de trabajo, Colombia ha logrado reducir en 1,4 horas a la semana su jornada laboral.



MERCADO LABORAL DE LATINOAMÉRICA



Según el último informe de PageGroup sobre las perspectivas laborales y profesionales en los países de Latinoamérica, la mayor prioridad para las compañías, con un 27% del total de encuestados, es realizar inversiones para incrementar la productividad de los trabajadores.



De igual forma, desde el punto de vista de las oportunidades laborales, cabe destacar que el 85% de los profesionales y directivos en Colombia afirman estar buscando un nuevo empleo, aunque solo el 41% está confiado de encontrarlo en los próximos seis meses, solo por detrás de Argentina con el 40%.



Según el estudio, las áreas que contarán con un mayor recorte son las de operaciones y de contabilidad o finanzas.





EN ALEMANIA SE ES CASI 7 VECES MÁS PRODUCTIVO



Las diferencias laborales que se pueden encontrar entre una persona de Colombia frente a una de Alemania, no solo se ven en el número de horas que trabaja cada uno, sino también en la productividad.



En concreto, según las cifras de Euromonitor International, un trabajador colombiano en promedio tiene una productividad de US$11.717,9 al año, mientras que en el país europeo, esta cifra llega a US$75.461,8.



Esto quiere decir que un alemán es capaz de producir en promedio 6,4 veces lo mismo que un colombiano en el mismo tiempo.



Aún así, esta cifra está mucho más alejada de la que presentan otros países como Estados Unidos (US$118.723,7), Suiza (US$137.063,7), Australia (US$98.996,2), Francia (US$82.479) o Japón, con US$75.937,1.