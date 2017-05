Vacío legal tendría a 1,2 millones de trabajadores sin cobertura de ARL

Un vacío legal en la normativa del Ministerio de Salud, sobre administración de riesgos laborales, tendría en vilo a cerca de 1,2 millones de trabajadores informales del país.

Portafolio conoció varias denuncias en las que se afirma que “como informales, no podemos afiliarnos a una ARL, lo que nos imposibilita conseguir trabajo diario, además de estar expuestos a los riesgos de nuestras labores”.



(Lea: Independientes, a protegerse en riesgos laborales)



Y aunque la normativa de afiliación voluntaria ya fue expedida en septiembre del 2106 por el Minsalud (Decreto 1563), desde la compañía de seguros Positiva, aseguran que sigue pendiente la resolución que cubra a este segmento no formalizado.



Alvaro Hernán Vélez, presidente de Positiva, le aseguró a Portafolio que, “si bien el decreto dio un avance sustantivo para la cobertura de informales, el Ministerio de Salud todavía no ha generado el formulario o las variables del mismo para personas que no cumplan con los requerimientos de la cartera de Salud”.



(Lea: Las ARL no pueden negar afiliaciones al sistema)



El directivo se refiere a que, según la norma, estas personas deben recibir al menos un salario mínimo, presentar un examen de salud, aportar a salud y pensiones, e indicar cuáles son sus posibles riesgos laborales.



El tema no es menor, y según agregó, ya han registrado la recepción de contratos de prestación de servicios que resultan ser falsos, “o de notificaciones de presuntos accidentes laborales, que identificamos como anómalos, al no estar directamente relacionados con el trabajo”.



Al consultar con el Ministerio de Salud sobre esta situación, la cartera aseveró que “a partir de abril del año en curso, las ARL no tienen excusa para negar la afiliación de aquellos trabajadores independientes que (…) deseen afiliarse al sistema”, y aquellas entidades dilaten el registro recibirán multas de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales.



Como respuesta a esto, desde Positiva señalaron que “lo dicho por el Ministerio es correcto, pero el problema es que estas variables no aplican para toda la población, pues no todos ganan el salario mínimo, debido a que no trabajan de forma constante, e incluso algunos lo hacen solo por horas”.



Sumado a lo anterior, y teniendo presente que la reglamentación indica que se trata de población vulnerable, la compañía señala que este tema toma aún mayor importancia, debido a que “encontramos que este grupo poblacional es uno de los que más accidentes y siniestros presenta, llevando a que nuestra cartera aumente todos los días”.

​

Esto último se entiende, en el sentido de que “algunas personas pagan los aportes, pero la mayoría no tienen cómo hacerlo, siendo esto grave, pero, a la vez, totalmente lógico”.



Y es que buena parte de los informales recibe recursos inferiores a los $737.700 del salario mínimo, “e incluso, personas nos han reportado que los pagos que deben hacer para afiliarse superan los montos que reciben por sus labores, lo que les imposibilita ingresar al sistema y formalizar sus labores”, concluyó el directivo.



Sebastián Londoño V.

seblon@eltiempo.com