Vehículos le pusieron ‘acelerador’ a las exportaciones en junio: MinComercio

Por segundo mes consecutivo en el año, las exportaciones manufactureras volvieron a crecer, esta vez 5,7%, y bienes como camiones y vehículos para el transporte de personas aportaron en gran medida a este comportamiento.



En el caso de los vehículos para el transporte de mercancías registraron un crecimiento del 533,4%, especialmente a mercados como el de Ecuador y Costa Rica. Y las ventas de carros para el transporte de personas crecieron 69,8% también por destinos como Ecuador y Perú.



(Lea: Entre enero y junio de este año, Colombia exportó 17.461,9 millones de dólares).



“Las exportaciones de este tipo de bienes las impulsamos con especial énfasis hacia Ecuador, Perú y México, y acabamos de adelantar la modernización del Acuerdo con Mercosur, en el que se recogieron los acuerdos que firmamos con Brasil y Argentina en materia de vehículos. El sector tendrá oportunidades comerciales importantes en esos dos últimos mercados que están en crecimiento de consumo de este tipo de productos, lo que permitirá continuar aumentando las ventas externas de estos bienes y aportando a la industria nacional”, dijo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture.



Pero a las ventas externas de la industria manufacturera también aportaron los insecticidas (187%) especialmente a Brasil y Argentina; tubos y perfiles (399,6%) a destinos como Estados Unidos y Ecuador; y fosfitos, que es una materia prima para la agricultura, (203,2%) que se exportaron principalmente a Venezuela y Bolivia.



En el sexto mes de este año también crecieron las exportaciones agropecuarias y de alimentos (6,4%), a lo que aportaron especialmente las ventas de flores (61,2%) a Estados Unidos, el aceite de palma (57,7%) por mercados como Brasil, Países Bajos e Italia, y frutos frescos (48,2%) a mercados como el Reino Unido, Bélgica y Países Bajos.



En el mes de análisis las exportaciones del país crecieron 0,8%, comportamiento en el que incidieron la contracción de la demanda y de los precios del petróleo.



De otra parte, las exportaciones totales cierran el primer semestre con un crecimiento del 20,4%.



Las ventas externas de la industria manufacturera disminuyeron solo 0,9%, mientras que hace un año caían 15,5%. En este sector, en el semestre, se destacan las exportaciones de partes y piezas de máquinas que aumentaron en más de 1.000%, especialmente a mercados como Estados Unidos y Tailandia. Igualmente, crecen las ventas externas de productos químicos orgánicos (25,1%), aceites esenciales para perfumería (23,6%), manufacturas de caucho (28,6%) y calzado (13,5%), entre otros.



Por su parte, las exportaciones agropecuarias y de alimentos crecieron 7%. En este sector aumentaron productos como el café (13%), aceite de palma (37,1%), azúcar (58,9%), flores (7,8%) y café tostado (68,2%).



DESDE 2010 NO MINERAS CRECEN



El trabajo adelantado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ha llevado no solo a que más productos no minero energéticos se exporten al mundo, sino que además estos ganen participación en el total de la canasta exportadora.



En 2016, y con relación al 2010, las exportaciones de esa clase de productos aumentaron 2,9%, al pasar de USD 13.791 millones a USD 14.192 millones. Además, en 2016 esas exportaciones representaron el 45,7% del total exportado por Colombia, más de diez puntos porcentuales que lo registrado en el 2010 (34,7%).



Adicionalmente, en ese periodo Colombia aumentó en 23 los mercados de exportación. De 168 a los que se exportaba en el 2010 esa clase de productos, pasó a 191. Y hay más de 1.200 empresas nuevas vendiendo al mundo ese tipo de bienes. Mientras que en 2010 eran 9.231 firmas, hoy son 10.514.



Este año también crecen las exportaciones no mineras, lo hacen en 3%.



Hoy el 85% de los productos no minero energéticos se vende a países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales. Son 13 vigentes con 49 países, los cuales dan acceso preferencial a cerca de 1.500 millones de consumidores.



Se han reforzado todos los mecanismos que posee el Ministerio de Comercio para que, a través de la Política de Desarrollo Productivo y del fomento del comercio, el país exporte más, llegue a más mercados y lo haga a través de la innovación y de una alta calidad.



Se adelanta un trabajo constante para reducir las barreras y despejar el camino que lleve a seguir aumentando las exportaciones de bienes no minero energéticos. Se identificaron 1.120 barreras de las cuales ya se ha solucionado el 75%.



Igualmente, se trabajó en la renovación de los instrumentos de promoción a las exportaciones. En el Plan Vallejo se incluyeron nuevos bienes y materias primas, mejorando el acceso para 636 nuevas partidas que pueden entrar al país con cero arancel y el pago del IVA diferido en un periodo largo de tiempo, con la condición de que se usen para transformar bienes para ser exportados.



También se determinó hacer permanente el arancel 0 para las importaciones de cerca de 3.400 productos de 65 capítulos del arancel, entre materias primas y bienes de capital, tanto para la industria como para la agricultura, que no se producen en el país. Esta medida genera ahorros anuales para los empresarios por cerca de 1 billón de pesos. Impulsa la competitividad y la productividad.



Y se actualizó la ‘Guía de Medidas para Corregir Fallas del Comercio Exterior’, armonizándola con las condiciones y normas internacionales.