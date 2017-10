Hoy vence plazo para ajustes a ronda petrolera

Archivo particular.

Hoy a las 7:00 p. m. expira el plazo para que las compañías petroleras con operación en el país realicen las observaciones y/o sugerencia a los términos de referencia, anexos y minuta de la subasta a los 15 bloques del procedimiento competitivo Sinú - San Jacinto.



Portafolio estableció que la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) a través de varias comunicaciones ha sido la primera en expresar las inquietudes al proceso que adelanta la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

El gremio, que representa a las petroleras, hizo cuatro observaciones, con el fin de que la entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía las tuviera en cuenta al momento de hacer los ajustes a los términos de referencia.



“Se solicitó que ampliaran los plazos para calificar proponentes, teniendo en cuenta que el proceso competitivo trae un paquete de información más extenso, cuyo estudio requiere tiempo para que las empresas evalúen la pertinencia de participar en el proceso”, fue la primera sugerencia que hizo el gremio.



Así mismo, indicó la ACP que la recién expedida reglamentación permite la calificación de nuevos inversionistas, lo que es importante, con el fin que éstos tengan el tiempo suficiente para recopilar la documentación requerida para poder participar en la subasta de los 15 bloques.



Con respecto al tema de la ampliación de los plazos, la ANH ajustó el cronograma y fue extendido de 14 a 24 semanas. El nuevo calendario fue publicado en la página web de la entidad el pasado jueves en horas de la noche.



“Los tiempos fueron ajustados tanto para la licitación como para la presentación de propuestas, con espacio para el análisis de la información geológica que ofrece cada uno de los bloques a ofertar”, explicó un consultor que solicitó la reserva de su nombre.



Otro de los puntos que la ACP ha resaltado es el relacionado con la publicación del mapa de áreas y definir si las que no fueron asignadas en el proceso actual estarán disponibles.



“Esta solicitud del gremio es difícil que la ANH la tenga en cuenta, ya que para este procedimiento competitivo sólo se subastarán 15 bloques”, dijo el analista, y precisó que una ronda frecuente solo es posible hasta el año entrante cuando esté habilitado el Registro de Interesados, plataforma que se demoraría varios meses para entrar en funcionamiento.



El tercer item, que la ACP le ha hecho saber a la ANH, se relaciona con las empresas que queden habilitadas en el proceso competitivo actual, para que tengan vía libre permanentemente en los términos que estableció el Acuerdo 02 de 2017, para que puedan participar en procedimientos futuros sin necesidad de registrarse nuevamente.



“Con una sola habilitación es suficiente para cuando comience el proceso competitivo permanente”, dijo el presidente de ANH, Orlando Velandia, y resaltó que así las petroleras pueden participar en la exploración de futuros bloques que sean ofertados por la entidad.



Finalmente, la ACP solicitó algunas aclaraciones sobre los programas de Inversión Adicional (PIA), y el de Beneficio a las Comunidades (PBC). “Precisamente en estos últimos es en donde las empresas petroleras han hecho mayores comentarios”, señaló el experto consultado.



Así, las compañías interesadas solicitan que la inversión adicional con la que serán evaluadas sea tomada en cuenta al momento de la adjudicación.



“Lo que se incluye en la propuesta de adjudicación es un porcentaje de participación que proponen las compañías, y que va a ser uno de los ítems a tener en cuenta a la hora de adjudicar, a partir de una fórmula matemática que permite ponderar esa participación”, afirmó Velandia.



Por su parte, el analista consultado por Portafolio recalcó que “estas actividades suplementarias, según el Acuerdo, deben ser ejecutadas en la etapa de exploración, y quedarían con una camisa de fuerza para desarrollar programas como los sociales y ambientales, con lo que se incrementaría el nivel de riesgo en caso de no ejecutarse, por esta razón, los proyectos deben ser desarrollados, cuando la misma operación lo permita”.



Indicó además, que en la minuta, las garantías no tienen las mismas flexibilidad o condiciones favorables que están en el Acuerdo. Por esta razón, solicitan una reducción de las mismas, con el fin que disminuyan los costos en los que incurran para cumplir con las obligaciones que exige el contrato.



“Sería muy conveniente que la ANH revisara este tema, ya que los bancos con la volatilidad en los precios del crudo han disminuido el nivel de los desembolsos de capital para la operación petrolera en Colombia”, enfatizó.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio