Ventas externas, con alza de 19,6% de enero a noviembre

Las ventas externas nacionales siguen con su curso positivo, al registrar un crecimiento de 19,6% entre enero y noviembre del 2017, dado que alcanzaron los US$33.821 millones FOB, mientras que en el mismo periodo del 2016 fueron US$28.279,7 millones FOB.



“Por su parte, en el periodo enero – noviembre del 2017, las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron US$18.292,4 millones FOB, con una variación de 30,1%. Este comportamiento obedeció principalmente a las ventas externas de hulla, coque y briquetas (US$6.226,6 millones FOB) entre enero y noviembre del 2017, con un crecimiento de 54,1% en las ventas frente al mismo periodo del año anterior (US$4.039,9 millones FOB)”, explicó el informe del Dane.



Además, en ese mismo lapso del 2016 las ventas externas de combustibles fueron US$14.061,2 millones FOB con una caída de 23,6%.



Por otro lado, el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas registró US$6.802,6 millones FOB, con un alza de 12,9%, como resultado, principalmente, de las mayores ventas de café sin tostar descafeinado o no; cáscara y cascarilla del café (16,3%). En el mismo periodo del 2016 las exportaciones fueron de US$6.027,5 millones FOB.



Las ventas externas del grupo de manufacturas en los primeros once meses del 2017 alcanzaron US$7.045,3 millones d FOB y registraron un crecimiento de 2,6%, esto se dio sobre todo al aumento en las exportaciones de artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (6,5%). Y en el grupo de otros sectores, las ventas al exterior llegaron a US$1.680,7 millones FOB con un alza de 26,7%, explicada por el aumento en las ventas de oro no monetario (26,8%).



Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas en lo corrido del año hasta noviembre de 2017 con una participación de 28% en el valor total exportado; le siguieron en su orden Panamá, China, Países Bajos, Ecuador, Brasil y Turquía.



CIFRAS DE NOVIEMBRE



Al tomar solo noviembre, se evidencia que las exportaciones totales fueron US$3.011,3 millones FOB, con un aumento de 6,7%, mientras que en el mismo mes del 2016, las ventas al extranjero registraron US$2.822,1 millones FOB. En noviembre del 2017, las exportaciones de combustibles alcanzaron US$1.585,3 millones FOB, con un crecimiento de 17,3%, lo cual se explica principalmente por el incremento de las ventas de hulla, coque y briquetas con una variación de 56,7%. En noviembre del 2016 las exportaciones de este mismo grupo de bienes registraron US$1.351,2 millones FOB.



En el onceavo mes de 2017 las ventas externas de manufacturas fueron de US$718,2 millones FOB, con un alza de 10,2%. Este comportamiento obedeció al aumento en las exportaciones de ferroníquel con 40,6%, otro equipo de transporte con 412,6% y maquinaria, aparatos y artefactos eléctricos con 24,9%. Vale destacar que en noviembre del 2016 las exportaciones manufacturas llegaron a US$651,9 millones FOB.



En cuanto al grupo de los productos agropecuarios, alimentos y bebidas hubo una caída de 3,1%, al pasar de US$587,7 millones FOB en el mes de noviembre de 2016 a US$569,7 millones FOB en el mismo mes de 2017. Este comportamiento se generó por la disminución en las ventas internacionales de bananas (-42,3%) y café sin tostar descafeinado o no (-10,1%), que restó en conjunto 10,4 puntos porcentuales a la variación del grupo.



La caída de las ventas externas de bananas, se explicó principalmente por la reducción de las exportaciones hacia Estados Unidos y Reino Unido, las cuales contribuyeron en conjunto con -28,8 puntos porcentuales.



Asimismo, Bélgica y Canadá fueron los países que más influyeron en la disminución de las ventas de café sin tostar descafeinado o no, al contribuir conjuntamente con -6,5 puntos porcentuales.



En general, en noviembre del 2017, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 27,2% en el valor FOB total exportado; le siguieron en su orden Panamá, China, Turquía, Brasil, Ecuador y México.



ALZA EN CARNE Y HUEVOS



Si bien el grupo de productos agrícolas no tuvo un buen rendimiento en las exportaciones en noviembre, algunos de los bienes como carne y sus preparaciones, y los productos lácteos y los huevos de aves han tenido un repunte importante.



Del lado de las carnes, se ha pasado de exportar US$33 millones, entre enero y noviembre del 2016, a US$69 millones, en el mismo lapso del 2017, lo cual representa un alza de 109,5%. En tanto que los lácteos y huevos de aves tuvieron un aumento de 264,3%, al registrar US$20 millones.