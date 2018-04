Ventas externas de bienes agrícolas con buen inicio en 2018

Las categorías de productos agrícolas y agroindustriales son las llamadas a jalonar las exportaciones nacionales, junto con las manufacturas, para no depender de las ventas externas de bienes minero-energéticos.



Precisamente, el inicio del año ha sido favorable para la canasta exportadora agrícola ya que entre enero y febrero crecieron 17,7%, al llegar a US$1.299,8 millones FOB, mientras que en el bimestre del 2017 aumentaron solo 3,4%, con US$1.104 millones FOB.



Las partidas arancelarias que más aportaron para este resultado fueron café, té, cacao, especias y sus preparados (US$498,5 millones); productos animales y vegetales en bruto (US$263,4 millones); legumbres y frutas (US$213,8 millones); aceites y grasas fijos de origen vegetal, en bruto, refinados o fraccionados (US$96,6 millones) y azúcares, preparados de azúcar y miel (US$94,5 millones).



Asimismo, el Ministerio de Comercio enfatizó que dentro de los productos que hacen parte de las exportaciones no minero-energéticas, los que más crecieron en febrero fueron los agroindustriales, que anotaron un aumento del 61,2% al pasar de vender US$109 millones en febrero del año pasado a US$176 millones en igual mes de este año.

Dentro de los productos que explican este comportamiento se encuentran, entre otros, preparados de alimenticios que contengan cacao (210,1 %), otros azúcares de caña (127,6%), aceite de palma (98%), tabaco y sus productos (77,4%), bebidas (42,5%), artículos de confitería (49,8 %) y productos alimenticios (8 %).



Por su parte, los bienes agropecuarios, tuvieron solo en el segundo mes del año una disminución del 3,6%, al pasar de exportar US$454 millones en el segundo mes del 2017 a US$438 millones en igual mes de este año. Sin embargo, productos como frutas frescas o secas (120,2 %) y el pescado (155,9 %), entre otros mostraron aumentos significativos.



“Estamos facilitando el comercio, despejando los obstáculos que se puedan presentar para que nuestros productos puedan conquistar más mercados y, lograr que bienes que no gozan de preferencias arancelarias, lo puedan hacer. Todo este trabajo se ve reflejado en el comportamiento de las exportaciones no minero energéticas”, dijo la Ministra.



ACEITE DE PALMA



Uno de los productos estrella de estos primeros meses del año ha sido el aceite de palma y sus fracciones, por lo que sus exportaciones aumentaron 80,4% y solo en febrero, 98%.



Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de Fedepalma, dijo que “el mercado local ha estado un poco quieto, que ha hecho que la producción adicional busque destinos internacionales”.



El presidente manifestó que van a buscar la manera de poder incorporar a productos de mayor valor agregado para exportar, aunque el consumo a nivel mundial sigue prefiriendo las formas más básicas como el aceite de palma y de palmiste.



Vale recordar que en 2017, los principales destinos de exportación se encontraron en la Unión Europea, que en total representa el 70%: Holanda (53%), Alemania (6%), España (5%), Italia (4%) y Francia (2%). Otros países importantes fueron México (12%), Brasil (10%) y República Dominicana (5%).