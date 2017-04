Ventas minoristas cayeron 7,2 por ciento

En febrero de 2017, las ventas del comercio minorista presentaron una variación de -7,2%, en febrero de 2016 fue 5,3%. La caída en la venta de vehículos y los productos asociados (repuestos y combustibles) explican, en parte, este comportamiento.



En febrero de 2017 la venta de Vehículos automotores y motocicletas, registró una variación de -10,4%; Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos presentó una variación -10,5%; la variación de Combustibles para vehículos automotores fue -6,1%. La reducción en las ventas de estos componentes explica el 46,0% de la variación total de febrero de 2017.



Las líneas que registraron variaciones positivas en las ventas en febrero de 2017 fueron Bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos de tabaco con 3,0%; Libros, papelería, periódicos y revistas con 2,4%. Otras líneas que registraron variación negativa en febrero de 2017 fueron Calzado y artículos de cuero con -13,5%; Artículos de ferretería, vidrio y pinturas con -13,5%; Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería con -13,3%. El personal ocupado en el comercio al por menor presentó una variación de 2,7% en febrero de 2017, en febrero de 2016 fue 3,2%. El comportamiento registrado en febrero de 2017 se explica, principalmente, por la variación de 5,6% que presentó el Personal permanente.



VARIACIÓN AÑO CORRIDO



Entre enero y febrero de 2017 la variación de las ventas reales fue -4,7% y la de Personal ocupado 2,8%. Entre enero y febrero de 2016 las variaciones fueron 3,8% y 2,8% respectivamente. La venta de Vehículos automotores y motocicletas, entre enero y febrero de 2017, registró una variación de -8,5%; Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos presentó una variación -8,6%; la variación de Combustibles para vehículos automotores fue -6,5%. La reducción en las ventas de estos componentes explica el 60,0% de la variación total de las ventas del comercio minorista en el periodo enero-febrero de 2017.



Las líneas que registraron variaciones positivas en las ventas en el periodo enero-febrero de 2017 fueron Bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos de tabaco con 2,1%; Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente, variaron en 0,8% y Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas en 0,2%.



Doce meses (marzo 2016 – febrero 2017 / marzo 2015 – febrero 2016)

Entre marzo 2016 y febrero 2017 la variación de las ventas reales fue -0,1% y la de personal ocupado 2,9%. Entre marzo de 2015 y febrero de 2016 se presentó una variación de 2,2% en las ventas reales y de 4,0% en el personal ocupado. La venta de Vehículos automotores y motocicletas, entre marzo 2016 y febrero de 2017, registró una variación de -1,5%; Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos presentó una variación 0,5%; la variación de Combustibles para vehículos automotores fue -1,6%.



Las líneas que registraron variaciones positivas en las ventas entre marzo de 2016 y febrero de 2017 fueron: Electrodomésticos, muebles para el hogar y equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, con una variación de 3,6%; Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 1,5%; Prendas de vestir y textiles con una variación de 1,4%.



COMERCIO AL POR MENOR EN CINCO CIUDADES



En febrero de 2017 las variaciones en las ventas reales del comercio minorista en las ciudades estudiadas1 fueron: Barranquilla con -4,7%, Bogotá con -8,1%, Bucaramanga con -10,6%, Cali con -5,2% y Medellín con -6,3%. Los mayores incrementos en la contratación de personal se presentaron en Barranquilla con 5,9% y Bogotá con 2,4%.

Las variaciones en las ciudades restantes para el personal ocupado fueron: Bucaramanga -1,7% y Medellín -0,5%. Por su parte, la contratación en Cali no presentó variación.





Entre enero y febrero de 2017 la variación de las ventas reales del comercio minorista en las ciudades estudiadas fue: Barranquilla -2,9%, Bogotá -5,6%, Bucaramanga -10,5%, Cali -3,8% y Medellín -4,1%. Los mayores incrementos en la contratación de personal se presentaron en Barranquilla con 6,8% y Bogotá con 2,5%. Las variaciones en las ciudades restantes para el personal ocupado fueron: Bucaramanga -1,1%, Cali 1,4% y Medellín -0,6%.



Entre marzo de 2016 y febrero de 2017 las ventas reales del comercio minorista aumentaron en dos de las cinco ciudades estudiadas: Cali con 1,8% y Medellín con 0,6%. Para el personal ocupado, las variaciones entre marzo de 2016 y febrero de 2017 fueron: Barranquilla 3,6%, Bogotá 2,1%, Bucaramanga -2,7%, Cali 3,5% y Medellín 0,6%.



GRANDES ALMACENES E HIPERMERCADOS MINORISTAS



En febrero de 2017 las ventas nominales del comercio minorista en los Grandes Almacenes e Hipermercados alcanzaron un total de $3,65 billones, lo cual significó una variación de -1,0%, respecto a febrero de 2016, cuando se registraron ventas por $3,69 billones y la variación fue 17,0%.



Los Grandes Almacenes e Hipermercados minoristas emplearon a 173.744 personas durante febrero de 2017, lo cual generó una variación de 3,6%, respecto a febrero de 2016, cuando fue 4,5%. Entre enero y febrero de 2017 las ventas del comercio minorista en los Grandes Almacenes e Hipermercados minoristas ascendieron a $7,8 billones. Esto significó un aumento de 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior cuando se registraron ventas por $7,6 billones. La variación año corrido hasta febrero de 2016 fue 16,0%. Los Grandes Almacenes e Hipermercados minoristas ocuparon en promedio 174.507 personas entre enero y febrero de 2017, lo cual significó una variación de 3,6% con relación al mismo período de 2016. Hasta febrero de 2016 la variación año corrido fue 4,1%.



Entre marzo de 2016 y febrero de 2017 las ventas del comercio minorista en los Grandes Almacenes fueron de $49,6 billones, lo cual significó una variación de 8,9% con relación al periodo marzo de 2015 - febrero de 2016 cuando las ventas fueron $45,5 billones, con una variación de 11,9%. De marzo de 2016 a febrero de 2017 los Grandes Almacenes e Hipermercados minoristas ocuparon en promedio 172.224 personas, lo cual generó una variación de 3,7% con relación al periodo marzo de 2015 - febrero de 2016 cuando la variación fue 5,3%.