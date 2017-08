Videojuegos y canales extranjeros, los que más compran servicios locales

La revolución tecnológica, que vive el mundo desde principios de los años noventa con la llegada de internet, empieza a pesar cada vez más en la canasta exportadora del país, por lo que según una interpretación de ProColombia, basada en las cifras del Dane, este mercado de servicios corresponde al 20% del total de las ventas externas de Colombia.



La industria 4.0, como denomina ProColombia a este sector, llega a mercados como el Sudeste Asiático, África, Europa y Norteamérica y hace negocios con empresas como Disney, DHL, Netflix y Cartoon Netwotk.



Para Felipe Jaramillo, presidente de la entidad, esta área hecha en Colombia “es ya un referente de innovación y calidad en el mundo. Lo más importante es que este sector genera más de 800.000 empleos en el país y la tendencia es positiva. En los últimos 20 años, el comercio de servicios ha sido el segmento más dinámico del comercio internacional, con crecimientos superiores a las transacciones de mercancías. En el país, por ejemplo, las exportaciones de servicios ya representan cerca del 20% del total de las ventas que hace el país al exterior”.



Precisamente, ProColombia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabajan desde 2012 para la internacionalización de estos sectores, bajo la campaña de promoción ‘Colombia Bring It On’. Como resultado de esta iniciativa, más de 2.200 empresas han sido beneficiadas por el convenio con ventas externas por más de US$360 millones en los últimos cinco años.



Para Javier Díaz, presidente de Analdex, “este es un mercado con mucho potencial de crecimiento en exportaciones. Sin embargo, no hay muchas cifras y datos para poder entenderlo mejor. Veo grandes posibilidades para el tema de los call center, servicios médicos y software. En este sentido, llama la atención el crecimiento que ha tenido en los últimos años la Zona Franca de Bogotá”.



En esta misma línea, Alberto Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit), manifestó que “la oportunidad más importante para la nueva economía que tiene Colombia es tener al país como un hub de data center. Esto atrae empleo altamente calificado del mundo”.



Sin embargo, Yohai también señaló los retos que tiene Colombia en esta materia. “La mayor dificultad son los costos elevados de energía que tiene el país. Tenemos uno de los costos de kilovatios por hora más caro de todos y esto es clave porque es el insumo más importante de cualquier data center. Estos necesitan el enfriamiento de sus salones para que sus equipos no vayan a recalentarse”, puntualizó.



ANIMACIÓN Y VIDEOJUEGOS CON MÁS OPORTUNIDADES



Según el documento de ProColombia, el país cuenta con productos como animación digital, software, videojuegos, producción audiovisual, con alto potencial de exportación gracias a las características de la industria. En animación, Colombia tiene experiencia en desarrollo de producciones animadas para clientes como Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, Pipeline Studios, Tool Box, ZN Animation y Cake Entertainement, entre otros.



“El talento humano capacitado, la infraestructura tecnológica, los costos competitivos y ubicación geográfica hacen del país el lugar ideal para llevar a cabo sus proyectos de animación”, reza el informe de ProColombia.



Del lado de la industria de videojuegos, las compañías nacionales tienen la capacidad de prestar servicios en las diferentes etapas del diseño y el desarrollo del mismo. Diversas empresas nacionales han tenido la posibilidad de desarrollar proyectos para EA, Flare Games, Excalbur publishing, Play Station y Xbox 360. Las firmas tienen servicios por demanda, co-producciones, e incluso, propiedad intelectual propia.



En producción audiovisual se ha generado la posibilidad para que compañías trabajen en producciones para Netflix, Discovery Channel, National Geographic, entre otras.



Por último, el país está en la capacidad de producir software para las diferentes ramas de la economía. Las compañías desarrollan plataformas para sectores como salud, Gobierno, agroindustria, entre otros. Según las más recientes cifras de Fedesoft, unos US$240 millones se exportaron en software en 2016.