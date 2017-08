Visita del Papa aumentaría ventas en un 50%

La visita del Papa Francisco a Colombia trae grandes expectativas para los empresarios del país. Según cálculos de Fenalco Bogotá, comerciantes de los sectores de hoteles, restaurantes y establecimientos de artículos religiosos estiman que las ventas aumentarán hasta un 50%.



Esto ha llevado a que algunos comerciantes de artículos religiosos aseguren que las ventas de 2017 se pueden duplicar con respecto a un año normal.



Y esto no es todo. El 13% de los empresarios considera que desde julio se ha visto reflejado un aumento en las ventas, el 38% asegura que agosto inició con un incremento y el 50% espera que con la visita del Papa a Bogotá las ventas se disparen.



“La visita del Papa Francisco convierte a Bogotá en un destino para habitantes de otras regiones e incluso países que llegan a la capital para poder verlo y estar en una de las ceremonias religiosas que ofrecerá; es por esto que el sector turismo es uno de los más beneficiados y con ello sectores como restaurantes, centros comerciales y hasta el comercio informal tendrán un buen comportamiento de ventas”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá Cundinamarca.



En cuanto a los artículos religiosos, las personas encuentran láminas del Papa Francisco desde $500 hasta ornamentos de $500.000, y el promedio de compra es de $35.000 por persona. El medio de pago más común es el efectivo en un 94% y sólo el 6% paga con tarjeta débito o crédito.



El 45% de los Centros Comerciales que participaron en el sondeo considera que la visita del Papa influirá en el nivel de afluencia de personas que los visitan, de éstos el 90% piensa que aumentará en un 25% durante septiembre.



El dirigente gremial recordó que el peregrinaje religioso y las visitas del Sumo Pontífice han dejado grandes dividendos en los países donde han tenido lugar estas congregaciones y que Colombia no será la excepción, “somos un país con un gran porcentaje de feligreses católicos y es por esta razón que los comerciantes tienen grandes expectativas que ya se están haciendo realidad”.