Wall Street repuntó con el impulso de mejores datos en el mercado laboral estadounidense

Wall Street se entusiasmó al cierre de la semana con datos de empleo en Estados Unidos que muestran un fuerte incremento en la creación de puestos de trabajo en febrero y un moderado aumento de los salarios, haciendo alcanzar un nuevo récord al Nasdaq.



(Lea: Precios del petróleo subieron 3%)



Al cierre, el Nasdaq se adjudicó 1,79%, subiendo a 7.560,81 puntos, mientras que el Dow Jones Industrial Average aumentó 1,77% y cerró en 25.335,74 puntos. El índice ampliado S&P 500 aumentó 1,74% a 2.786,57 puntos. En la semana el Nasdaq se apreció 4,2%, el Dow Jones 3,25% y S&P 500 en 3,5%.



(Lea: El mundo acusa a Trump de atacar al libre comercio)



El informe oficial sobre el mercado laboral en Estados Unidos en febrero "no habría podido ser mejor para Wall Street", comentó Jack Ablin de Cresset Wealth Advisors. "Esta combinación es perfecta" para el mercado, agregó. Impulsada principalmente por la reducción de impuestos a las empresas, la economía estadounidense multiplicó los contratos de trabajo el mes pasado, creando 313.000 empleos netos, su nivel más alto en un año y medio, que supera en más de 100.000 puestos las previsiones de los analistas.



Paralelamente, los salarios apenas aumentaron (+0,15% en el mes). Sin embargo "es necesario mantener los pies en la tierra, son datos mensuales", advirtió Gregori Volokhin de Meeschart Financial Services. "Si los próximos informes muestran también una creación de empleo exuberante y baja inflación, mejor. Pero no podemos decir todavía que es el inicio de una verdadera tendencia".



Los inversores también estuvieron alentados el viernes por señales positivas en el frente geopolítico, con el anuncio de un próximo encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un, así como en el frente comercial, con la oficialización por parte del mandatario estadounidense de aranceles de importación sobre el acero y el aluminio menos onerosos que lo temido inicialmente.



*AFP