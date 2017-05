‘Ya no somos solo café, flores y petróleo para Estados Unidos’

Una vez que se han cumplido 5 años desde que se firmara el TLC con Estados Unidos, son muchos los beneficios que este ha supuesto para Colombia.



Tal como afirma la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, entre otros factores, Colombia ha logrado ‘sacudirse’ la etiqueta de que el país solo era café, flores y Petróleo.



Tras 5 años de TLC, ¿qué impacto ha tenido este acuerdo en el comercio?



Los siete impactos que hemos visto en estos cinco años tienen que ver con estabilidad, cobertura, volumen, diversificación, presencia, confianza e imagen.



Estabilidad, porque los beneficios arancelarios ya no dependen de las decisiones del Congreso como ocurría con el ATPA y el ATPDEA.



Cobertura, porque a pesar de la contracción internacional, de 5.670 productos con arancel 0 que había en el ATPDEA pasamos a 10.634 artículos, equivalentes a un 99% de la oferta total del país, y porque el TLC incluye, además, servicios, inversiones y mecanismos jurídicos de solución de controversias.



Volumen, porque las ventas en sectores diferentes al petróleo han crecido 12,3%, pasaron de US$3.415 millones en 2012 a US$3.836,4 millones en el 2016 y porque las empresas que exportan en el 2012 fueron 3.030 y en el 2016 sumaron 3.565.



Diversificación porque de las 8.764 compañías que colocaron algún producto en la nación norteamericana en estos 5 años, 6.469 incursionaron por primera vez en el mercado, donde llegaron 356 productos que nunca habían estado allí.



Presencia porque ya no somos solo café, flores y petróleo, sino que otros sectores económicos compiten con proveedores tradicionales como los cosméticos, el calzado y las confecciones.



Confianza porque durante ese periodo han comenzado 115 proyectos de inversión con capital estadounidense, de los cuales 23 son expansión de negocios y 92, negocios nuevos, con un capital total de US$11.724,3 millones, y la generación de 22.518 empleos.

E imagen porque ya EE.UU. nos ve como un destino seguro: los viajeros crecieron el 51,7% entre 2012 y 2015.



Colombia ha arrastrado un déficit en la balanza. ¿Qué se puede para mejorar?



En las exportaciones no mineras hemos crecido más del 12% y 356 productos nuevos están llegando a este mercado a pesar de las contracciones de compra, pero tenemos que lograr contar con un mayor numero de productos con valor agregado que conquiste a los consumidores americanos con mayor grado de sofisticación, por eso tenemos en marcha la Política de Desarrollo Productivo.



A día de hoy ¿qué productos aún no tienen acceso al libre arancel?



Con la entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial, 99,9% de la oferta industrial exportable ingresa a EE.UU sin arancel. Por su parte, Colombia otorgó desgravación inmediata para el 82% de nuestras importaciones de EE.UU, la mayor parte bienes de capital o bienes no producidos. El restante 1% de bienes industriales cuyo ingreso no quedó desgravado, quedó sometido a un cronograma gradual que se divide en 4 periodos. Uno se venció el 1 de enero de 2017 y los otros tres contemplan 10, 15 y 17 años después de la entrada en vigor.



Durante la negociación para productos sensibles (arroz, maíz, frijol, carne bovina, carne porcina, pollo) se establecieron mecanismos de protección, en forma de salvaguardias automáticas, amplios plazos de desgravación, contingentes arancelarios y plazos de gracia.



¿Es necesario profundizar el acuerdo?



Teniendo en cuenta los cambios del contexto internacional, el Ministerio constantemente busca oportunidades para incluir más productos en la cobertura y actualización de los acuerdos vigentes o ampliar el mercado, atendiendo los intereses de los empresarios.

Conjuntamente con el ICA y el Invima hemos adelantado gestiones para eliminar barreras sanitarias y garantizar la admisibilidad de nuevos productos como el aguacate hass, la carne bovina, el melón y la sandía.



Existen mecanismos que nos permiten flexibilizar las restricciones de origen para los productos textiles y trabajamos en conjunto con el sector privado para aprovecharlos, al tiempo que, desde acá, fortalecemos nuestra oferta a través de los encadenamientos productivos para sectores agropecuarios y agroindustriales con el fin de llegar a los consumidores con yogurt, queso fresco, frutas, harinas de maíz y trigo, aceites, chocolate, miel, manjar blanco, palmitos, trucha, tilapia, camarones y langostinos, entre otros. No son productos seleccionados al alzar, sino el resultado de estudios que han identificado oportunidades.



¿Qué retos se enfrentan de cara al comercio bajo la administración Trump?



Estados Unidos tiene una institucionalidad muy fuerte, que trasciende los gobiernos, y hechos como la asignación de fondos para nuestro país permiten ver con optimismo la estabilidad en las relaciones económicas con la actual administración. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial.



Durante el 2016, las exportaciones nacionales a ese país representaron el 32% del total, mientras que el 26% de las importaciones fueron adquiridas en el país norteamericano.

Y la inversión sigue llegando. Nuestras economías son altamente complementarias y a un nivel más personal, el presidente Trump ha destacado el valor de la mano de obra colombiana, el buen clima de negocios y la calidad de nuestros productos.



¿Comparte que no se ha sabido aprovechar el TLC?



Tengo 8.764 razones para estar en desacuerdo con ese planteamiento. Son las 8.764 empresas diferentes que han exportado a ese destino. Sus resultados son la mejor evidencia, mientras que otras empresas se alistan para aprovechar las ventajas que aún ofrece ese mercado. Lo que sí es que tenemos que lograr aprovechar mas el acuerdo comercial, las oportunidades son grandes y diversas.