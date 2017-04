Ya puede importar vehículos eléctricos e híbridos sin arancel ni IVA

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que en el Consejo Superior de Política Fiscal – Confis– fue aprobada la importación de 46.000 vehículos eléctricos e híbridos sin arancel e IVA de 5% para el mejoramiento de la calidad del aire en el país. Esta medida le permitirá a este segmento del mercado comenzar a crecer en Colombia.



Lea: (Los híbridos y eléctricos de BMW llegarán a más ciudades).



Anteriormente, su despegue se había visto truncado, entre otras razones, por los costos para los usuarios. “Si bien la inversión es 2 o 3 veces más alta, los costos de mantenimiento y operación de estos vehículos son inferiores a los de un vehículo tradicional, lo que implica en el largo plazo un retorno de la inversión inicial. Si en Colombia empezamos a cambiar la concepción al momento de realizar la compra de un carro, analizando los costos en los que debo incurrir por consumo de combustible y demás necesidades de mantenimiento, los eléctricos se pueden convertir en una opción atractiva para los compradores”, explicó el Ministerio de Ambiente.



La medida adoptada por la cartera de Hacienda va encaminada a que el país pueda darles cumplimiento a los compromisos adquiridos en la COP21 de París.

“Hemos dado un paso gigante para el mejoramiento de la calidad del aire en el país y el cumplimiento de los compromisos internacionales por reducir las emisiones de CO2”, indicó el ministro Cárdenas.



Lea: (Vehículos eléctricos, una alternativa para la movilidad).



Y agregó, “actualmente los aranceles y el IVA que paga un vehículo de gama particular es 35%. Prácticamente van a llegar libres de aranceles, para que ingresen al país masivamente y nos ayuden a reducir las emisiones. Esto significa más utilización de energías limpias”.



De igual forma, el titular de la cartera financiera afirmó que también se aprobó la posibilidad de importar equipos para cargar las baterías de dichos vehículos de manera más rápida.



“El país no puede quedarse atrás en esa materia, por eso también abrimos la posibilidad de la importación de todos los equipos para cargar las baterías de los carros eléctricos e híbridos”, explicó Cárdenas.



Lea: (Un deportivo, híbrido y de lujo, así es el nuevo BMW i8).



De igual manera, el titular de la cartera sostuvo que hoy en las grandes metrópolis del mundo, hay tomas donde pueden cargar de manera rápida estas baterías y se van a poder importar sin pago de aranceles.



Este constituía, según el Minambiente, otro de los impedimentos para que estos automotores se masificaran en Colombia. “Otro de los obstáculos que se presentan para el aumento del mercado de vehículos eléctricos está relacionado con la infraestructura de carga. Al respecto, se debe entender que en Colombia los vehículos eléctricos tienen una concepción urbana en la actualidad. Culturalmente se busca que el vehículo me permita realizar viajes largos, pero debido a la falta de infraestructura de carga nacional no es posible atender esta necesidad con un vehículo eléctrico”.



Así mismo, dicha cartera resaltaba que no contar con una cantidad significativa de vehículos eléctricos hacía que la infraestructura de carga existente fuera suficiente para la demanda y en tal sentido no se lograra mayor cobertura de la infraestructura.



De acuerdo con Marco Pastrana, gerente de Mitsubishi Motors, manifestó que “los carros eléctricos (EV) estarán mucho más accesibles que antes, debido a que los altos costos de desarrollo y de precio podrán estar menos lejos en comparación con autos de combustión interna. El sector en Colombia podrá empezar a acercarse a la meta de tener por lo menos el 1% de sus ventas anuales de este tipo de vehículos, indicador de países avanzados en este tipo de movilidad limpia”.



De acuerdo con el ejecutivo, Motorysa estaría pensando en tener alrededor de las 300 unidades anuales de ventas. “La demanda actual es muy baja, pero es por falta de incentivos. Esperamos que en menos de 5 años el mercado pueda estar al menos en el 1% de las ventas anuales”, añadió el ejecutivo de la compañía comercializadora.



BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS DEL PAÍS



De acuerdo con Marco Pastrana, gerente de Mitsubishi Motors Colombia, “el beneficio es poder tener un vehículo con cero emisiones, con una mecánica muy simple que evita costos de mantenimiento; en algunas ciudades, el beneficio es no tener pico y placa, e ir aprendiendo sobre el futuro de la movilidad”.



Sobre las baterías, añadió que el principal mito alrededor de estos carros es la posibilidad de quedarse descargado, pero se supera cambiando los hábitos con respecto a la carga de las mismas, lo cual se hace por la noche con estaciones en los lugares de residencia.



La autonomía de una carga es suficiente para poder circular sin problemas. “Estas baterías no son para cargas rápidas y cortas, por lo que simplemente cambiando los hábitos se generan muchos beneficios”, agregó.