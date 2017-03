Así sería el orden económico internacional en el año 2050

En la actualidad, los ‘papeles’ de las principales potencias internacionales, con Estados Unidos y China a la cabeza, y Europa jugando un rol destacado en la geopolítica mundial, parecen totalmente consolidados como una especie de orden previamente establecido.

¿Pero qué será de este orden económico mundial en el año 2050? ¿Serán las mismas economías las que acudan a las reuniones del ‘club’ del G7 o del G20 y tomen las decisiones más importantes en el planeta? Lo más probable es que no.



De acuerdo con el informe ‘The World in 2050’ realizado por la firma internacional PwC, las que hoy se siguen considerando las ‘economías emergentes’, serán las que dominen el ‘Top10’ de los mayores PIB del planeta.



En este sentido, teniendo en cuenta el cálculo del PIB en términos PPP (que estima el PIB ajustado según las diferencias de niveles de precios en los distintos países), a China, que hoy en día ya sería la primera potencia mundial, se le sumaría India en la segunda posición, relegando a Estados Unidos al ‘bronce’ en este podio económico.



Por detrás, Indonesia, Brasil, Rusia, México, Japón, Alemania y Reino Unido, completarían los 10 primeros puestos del ránking internacional.



“Para el 2050, proyectamos que China será la economía más grande del mundo con un margen de diferencia significativo, al tiempo que India habrá superado a Estados Unidos en el segundo lugar, e Indonesia se establecerá en el cuarto. Además, la participación del PIB de la Unión Europea caerá por debajo del 10%. De igual forma, pensamos que la economía mundial crecerá más del doble del nivel actual por el crecimiento de la población”, explicó John Hawksworth, economista Jefe de PwC en Reino Unido.



Tal como afirma Marcel Hofstetter, director del Programa de Finanzas y Comercio Internacional de la Universidad de La Salle, “esta es una dinámica que se ha venido dando en los últimos años. Hasta ahora, veías como EE.UU. y Europa ocupaban muchos de los primeros puestos. Ahora China e India han ido subiendo, principalmente por su alta población. Esto hace que, aunque su PIB per cápita sea bajo, al agregarlo se obtiene una cifra muy elevada, unido a que tiene mano de obra barata, produce bienes con costos reducidos y venden globalmente”.



Como muestra el informe de PwC, la economía de China supondría el 20% del total, mientras que Estados Unidos bajaría hasta el 12% desde el 16% actual. La Unión Europea, por su parte, acumularía el 9% frente al 15% de hoy en día, mientras que India llegaría hasta el 15% del total.



Por otro lado, tres serían los países que aprovecharían mejor la coyuntura internacional para escalar más puestos en este contexto: Vietnam, que remontaría 12 posiciones hasta el número 20 del mundo; Filipinas, con un avance de 9 puestos y Nigeria, con 8 hasta ubicarse en la posición 14. Estas tres economías registrarían un promedio de crecimiento en su PIB anual de 5,1%, 4,3% y 4,2% respectivamente.



“Lo que se puede ver al revisar sus economías es que estos países en los próximos años pasarán a ser los nuevos emergentes. Son países que tienen centenares de años en los que no entendieron cómo funcionan los mercados. Pero esa situación está cambiando”, agregó Hofstetter.



En cuanto al conjunto de la economía internacional, PwC estima que en el 2050, asumiendo que habrá políticas de comercio abierto y sin contar con posibles catástrofes para la población, el PIB mundial será más del doble que el actual. En este sentido, las 32 economías más grandes supondrán el 85% del tamaño global.



Y en este sentido, las emergentes serán protagonistas, ya que serán el motor del crecimiento e incrementarán su participación en el PIB mundial del 35% hasta el 50%.



¿Cómo estará Colombia en este contexto?



Para el informe de PWC, Colombia ocupa en estos momentos la posición 30, mientras que en el 2050, perdería un puesto y quería como la economía número 31 del mundo. “Proyectamos que Colombia tendrá el crecimiento más elevado de los países de Latinoamérica que hemos incluido” dice el estudio.



“Los positivos desarrollos del país generan grandes oportunidades para un fuerte crecimiento a largo plazo, pero también algunos retos que requerirán inversiones en educación, salud e infraestructura y generación de empleo para poder aprovechar completamente este potencial”, señaló Gustavo Fernando Dreispiel, senior Partner de PwC Colombia.



Según el informe, la economía de Colombia pasaría de los US$690.000 millones de acuerdo a términos PPP a precios constantes que tendría hoy en día a US$1,1 billones en el 2030 y llegaría hasta los US$2,07 billones en el año 2050.



Rubén López Pérez

rublop@eltiempo.com