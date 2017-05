Acciones de las 5 grandes tecnológicas de EE. UU. se han valorizado US$500.000 millones en 2017

El avance de las acciones de empresas de tecnología de capitalización altísima pondrá fin al último capítulo en la historia de la burbuja de las punto com. O sea, tras 17 años de paréntesis, el avance dejó al S&P 500 Information Technology Index a tiro de un récord, con lo cual será uno de los últimos entre los 11 grandes grupos industriales de la referencia en completar el circuito.



El indicador de acciones de fabricantes de computadoras y software se elevó 17% en 2017 y quedó a menos de 5% del nivel que tenía el 27 de marzo de 2000. El hecho de que todavía no haya llegado en una época en la que las acciones de empresas de tecnología están ascendiendo tanto ilustra los excesos de la era de internet.



Las acciones de las cinco compañías estadounidenses más grandes según su valor en el mercado bursátil - Apple Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. y Facebook Inc.- avanzaron en promedio 24% en 2017 y sumaron 500.000 millones de dólares a su capitalización accionaria.



El valor de todas juntas, de poco menos de 3 billones de dólares, constituye el 17 % del Producto Interno Bruto, PIB, de Estados Unidos, proporción que supera las más altas alcanzadas durante la primera era de internet. "Es casi como si observásemos una estampida para comprar", dijo en entrevista Michael Ball, presidente y director de gerentes de cartera de Weatherstone Capital Management Inc., con sede en Colorado.



"No quedan muchos inversores que recuerden los setenta y las historias sobre las 'Nifty Fifty' y cómo siempre iba a irles bien. Parece que el mismo tipo de sensación anda propagándose por los grandes nombres de la tecnología".



¿Qué tan grandes son? Si fueran un país definido según el valor de mercado, serían la quinta economía más grande del mundo. El valor del índice Nasdaq 100 entero superó el valor actual de sus cinco miembros más grandes solo durante la mitad del periodo desde 2000 hasta hoy.



El mero tamaño refleja el papel cada vez mayor de la tecnología en la sociedad, en tanto evolucionó desde una fuente de potencia informática bruta hace algunas décadas hasta convertirse en una fuerza fundamental que es hoy para todo, desde las compras y el entretenimiento hasta la comunicación.



En vez de obstaculizar el crecimiento, la vastedad de las empresas constituye una plataforma que les permite presentar productos nuevos y expandirse más rápido que las demás. Según los pronósticos de los analistas, las ganancias de las cinco empresas probablemente aumenten 22% en promedio este año, casi al doble del ritmo del S&P 500.



"Mientras pensamos hacia donde están yendo, esas empresas están penetrando en más industrias", afirmó Daniel Flax, analista de Neuberger Berman en Nueva York. "Una parte cada vez más grande de la llamada vieja economía está sufriendo el impacto, quizás más de lo que se evidenciaba en el 2000".