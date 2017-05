Acciones suben al punto más alto desde septiembre

Por fin parece que las acciones colombianas se despertaron del letargo para vincularse al buen momento que este tipo de activos han tenido en muchas partes del mundo, pero especialmente en los emergentes.



Esta semana, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), termómetro del comportamiento de los títulos que se negocian, rompió la barrera de los 1.400 puntos. De hecho, ayer cerró en 1.407 puntos, el valor más alto alcanzado por el indicador bursátil no solo este año, sino desde comienzos de septiembre del año pasado.



Así, en lo corrido del 2017 su valorización va en 4,1 por ciento y, en los últimos doce meses, ya ronda el 9 por ciento.



De todas maneras, las ganancias no han sido generalizadas. Datos de Bloomberg y la Bolsa de Colombia muestran que todavía hay acciones con números rojos: Avianca, Canacol, Corficolombiana, Conconcreto, Grupo Aval preferencial, y Ecopetrol, que está en las mismas que en el arranque del 2017.



QUEDADOS



Sin embargo, esto muestra que Colombia parece haber llegado un poco tarde a una fiesta en la que muchos mercados ya llevan tiempo.



El punto de partida de este repunte es noviembre, con la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.



Un ejercicio de la firma de análisis independiente Valora Inversiones señala que, desde el 10 de noviembre (al día siguiente de las elecciones) y hasta el cierre de abril, un conocido índice que replica las acciones emergentes llamado ETF EEM había subido 10,48 por ciento, mientras que la valorización del Colcap es de 1,23 por ciento.



Otro punto a tener en cuenta es quiénes han sido los jugadores más activos en el mercado. Como viene pasando desde hace varios meses, los extranjeros y los fondos de pensiones han sido, de lejos, los participantes que han comprado más de lo que han vendido, en especial en títulos del sector financiero.



Otros temas que le han dado una mano a la bolsa recientemente son, según Valora Inversiones, que el Colcap ha estado menos atado a los vaivenes del petróleo, y la caída del dólar en semanas pasadas.



Sin embargo, no hay certeza de que las valorizaciones vayan a tener un efecto duradero. Según un informe de Davivienda Corredores, por estos días se conocerán los resultados financieros de las empresas –frente a las cuales no hay expectativas tan positivas como antes–, y que seguramente tendrán un impacto.



“Aun cuando el rezago de Colombia frente a Latinoamérica y los emergentes es notorio, sumado a lo atractivo que luce el mercado en múltiplos (...), pareciera que es solo cuestión de tiempo para que los débiles resultados financieros justifiquen los actuales precios de la mayoría de las acciones, por lo cual consideramos que ser selectivos seguirá siendo muy importante”.



En ese mismo sentido, el centro de estudios Anif presentó recientemente sus proyecciones sobre el comportamiento del Colcap, las cuales están atadas a los balances corporativos.



Anif tiene, en su escenario base, una valorización de 7 por ciento en el indicador para este año, si las utilidades de las firmas aumentan 5 por ciento en promedio. Si las ganancias empresariales no crecen, la valorización sería de 2 por ciento o menos.



NO TODO ESTÁ PERDIDO



A pesar de la incertidumbre, Davivienda Corredores considera que una razón por la cual los inversionistas pueden darle más espacio a las acciones en sus portafolios, es que a la renta fija se le podría estar limitando el crecimiento después de un año de buenos rendimientos.



De igual manera, la comisionista Alianza Valores abre la puerta a que puedan darse más valorizaciones en el índice, no solo por el rezago frente a otros mercados, sino a que todavía hay apetito por este tipo de activos, bajas tasas de interés, y que por movimientos de inversionistas, el mercado tiende a comportarse bien hasta finales de agosto.



