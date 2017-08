Analistas afirman que Bayón es el indicado para afrontar los nuevos retos de Ecopetrol

Analistas consultados por Portafolio.co consideran que el mercado tomará de manera positiva el relevo que se está dando en la presidencia de Ecopetrol, con la salida de Juan Carlos Echeverry y la llegada de Felipe Bayón, por lo que el precio de la acción de la compañía más grande del país no debería verse afectado.



Daniel Escobar, director del departamento de estrategia de Global Securities, aseguró que, aunque fue algo prematura la salida de Echeverry, la designación de Bayón como presidente está alineada con los objetivos de mediano y largo plazo de la compañía.



“Mientras estuvo Echeverry se llevó a cabo una tarea de eficiencia, de ahorro en costos. Además se modificaron temas estructurales de la compañía para evitar que se repitan errores del pasado, como Reficar. En la etapa que entra Ecopetrol de aquí en adelante tiene que fortalecer la exploración y aumentar las reservas. La sucesión de Bayón, experto en el tema, está alineada con esa intención de la compañía, por lo que no esperamos cambios significativos en la forma en la que se vienen negociando la acción”, indicó Escobar.



En eso coincide con Orlando Santiago, presidente de Fénix Valor, quien considera que no se debería dar ningún efecto negativo en la acción de Ecopetrol, que a esta hora (10:38 a.m.) sube 1,48% en la Bolsa de Valores de Colombia.



“Felipe Bayón lleva mucho tiempo en el sector petrolero, cuenta con experiencia y reconocimiento. Echeverry hizo una tarea muy buena en el sentido de poner en orden las finanzas de Ecopetrol, y deberían mantenerse así con los lineamientos que deja. Bayón por su parte se ha dedicado a la parte operativa del negocio y es de las personas que más sabe de petróleo en Colombia”, explicó Santiago.



Sin embargo, el posible desconocimiento que los accionistas minoritarios podrían tener sobre la trayectoria y el papel de Bayón en Ecopetrol, podría generar incertidumbre.



“Echeverry mostró ser una persona bien interesante e importante en la parte administrativa y financiera de la empresa y la tiene funcionando. Bajo su presidencia se hicieron los ajustes necesarios. Sin embargo, el reto ahora se enfoca en producción y reservas, por lo cual Bayón es un buen nombramiento. No obstante, al no conocerlo mucho los accionistas van a sentir incertidumbre”, argumentó Camilo Silva, fundador de la firma de análisis independiente Valora Inversiones.