Con asesorías Spotify busca incursionar en la bolsa de Nueva York

El servicio de música por streaming Spotify Ltd. señaló que ha dado un paso hacia cotizar en bolsa, al contratar bancos para que le ayuden a enlistarse en la Bolsa de Nueva York.



Spotify contrató a Morgan Stanley, Goldman Sachs Group y Allen & Co. para que lo asesoren sobre el proceso, dijo Alison Bonny, portavoz de la empresa sueca. La compañía está evaluando si debe enlistarse directo en lugar de una oferta pública más tradicional, según una persona familiarizada con los planes, que se negó a ser identificado porque no se ha tomado una decisión final.



Bajo este proceso, la compañía no vendería nuevas acciones para recaudar dinero. En lugar de ello, solo hará que existan acciones disponibles para el comercio, lo que permite a los inversores actuales retirar.



La persona dijo que la empresa tiene suficiente dinero para mantenerse sin recaudar nuevo y que el enlistado puede ocurrir a finales de este año o principios de 2018. CNBC y el Financial Times informaron anteriormente sobre esto.



Con 50 millones de suscriptores de paga, Spotify es el servicio de streaming de música más grande del mundo. Encabezado por el CEO y cofundador Daniel Ek, la compañía ha mantenido su liderazgo incluso cuando empresas de tecnología más grandes como Apple Inc., Amazon.com Inc. y Google han entrado en el mercado. La empresa no rentable ha recaudado más de 1.500 millones de dólares desde su fundación hace más de una década.