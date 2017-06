Por comentario de Trump, acciones de empresas de energía suben

Las acciones de las compañías solares se dispararon este jueves luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara la idea de colocar paneles de energía solar en el muro que propone a lo largo de la frontera con México.



Las acciones de First Solar Inc subieron un 3,2 por ciento a 38,42 dólares y las de SunPower Corp un 13 por ciento a 8,69 dólares.



De igual manera, las acciones del fondo solar Guggenheim ganaron un 2,5 por ciento a 19,39 dólares. El analista de energía de Raymond James Pavel Molchanov citó los comentarios de Trump el miércoles sobre la posibilidad de poner paneles solares en el muro durante un acto en Cedar Rapids (Iowa) como el motivo detrás del alza de las acciones.



"Trump habló de un 'muro solar' en la frontera mexicana. Puede sonar a broma, pero no lo es", dijo.



Los paneles solares están entre las propuestas presentadas por empresas interesadas en el proyecto de muro fronterizo al Departamento de Seguridad Nacional, según reportes de medios de comunicación.



Molchanov advirtió a los inversores de que el muro no es una buena razón para sumarse a la corriente alcista de las acciones. "Incluso dejando de lado el asunto más general de si el muro es políticamente realista, la idea de que estará cubierto con paneles solares es totalmente inverosímil", dijo. "Es difícil tomar esta idea en serio", agregó.