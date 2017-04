Semana agitada para el mercado de acciones colombianas

La Bolsa de Valores de Colombia publicó la lista informativa del índice Colcap, que estará vigente desde la próxima semana.



Esos datos son claves, pues implicarán una serie de movimientos de compra y venta de acciones en estos días, pues los inversionistas, en particular quienes replican al índice, deberán recomponer sus portafolios.



(Lea: ¿Qué viene ahora tras el acuerdo de integración entre la BVC y Deceval?)



En términos generales el ‘top’ 5 de los títulos más representativos no cambió. El escalafón se mantiene con Bancolombia preferencial, Grupo Sura ordinaria, Ecopetrol, Nutresa y Grupo Argos ordinaria. Estas acciones representan el 43,89 por ciento del Colcap.



Las demás ajustaron sus posiciones de una u otra manera, pero el principal cambio es que el índice ya no tendrá 25 sino 24 títulos. La que sale es Grupo Aval ordinaria, aunque su acción preferencial continúa en el indicador, específicamente en el puesto 9.



(Lea: Bolsa de Valores de Colombia anuncia cambios de horarios en las rondas de negociación)



Todos los movimientos implican un flujo importante de recursos. Un ejercicio de Valora inversiones señala que son más las acciones con compras que con ventas.



Camilo Silva, socio fundador de la firma de análisis, señala que Conconcreto, la Bolsa de Colombia y la Empresa de Energía de Bogotá serán las acciones con mayor impacto positivo.



Entre tanto, señala que, al verlo desde una óptica sectorial, la banca y servicios financieros siguen teniendo la mayor participación (44,8 por ciento), aunque se redujo frente al trimestre anterior.



Ese terreno fue cedido en favor de construcción e infraestructura, así como de energía.

Mirando un poco más en el largo plazo, Silva considera que, si se concreta la venta de ETB, la acción que entraría sería la de Mineros. Y, de darse la democratización de la EEB, esta acción rápidamente escalaría posiciones en el índice e incluso llegaría a la parte alta del escalafón.



Por lo pronto, las acciones tuvieron ayer una jornada de valorizaciones y buenos volúmenes de negociación.



Ayer, el Colcap subió 0,31 por ciento, a 1.366 puntos, en una sesión en la que se movieron más de 150.000 millones de pesos.