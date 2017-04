Entregarán $2.000 millones para proyectos digitales con contenidos culturales y educativos

El Ministerio de Cultura y el Ministerio Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), tienen abierta hasta el próximo 26 de abril la convocatoria 'Crea Digital' 2017, dirigida al sector de las industrias culturales y creativas para el desarrollo de contenidos culturales y educativos.



Este año, la sexta versión de esta convocatoria entregará $2.000 millones a los mejores proyectos digitales en las categorías de coproducción de videojuegos, libros digitales interactivos (e-books) y series de animación.



'Crea Digital' está enfocada a sensibilizar a la industria sobre la importancia de desarrollar contenidos culturales y educativos de alta calidad buscando proyectos que respondan a las necesidades de un mercado emergente que cada vez demanda más contenidos innovadores que recojan la gran diversidad y educativa de las diferentes regiones del país.



Como parte del acompañamiento, los ganadores recibirán asesorías en temas de comercialización de sus productos digitales en el mercado. Por ello, se escogerán los proyectos más sólidos para participar de un evento de networking que les permitirá reunirse con posibles compradores nacionales e internacionales.



La Ministra de Cultura, Mariana Garcés, explica que “según la más reciente encuesta de consumo cultural, los colombianos acceden cada vez más a contenidos culturales a través de plataformas digitales. Por eso, desde el Ministerio le seguimos apostando a este tipo de convocatorias para que los creativos colombianos puedan producir contenidos digitales innovadores".



A su turno, el Ministro TIC, David Luna, agregó que con Crea Digital se impulsa “el fortalecimiento de las industrias creativas y culturales de Colombia. Este año buscamos que las empresas de contenidos digitales puedan comercializar sus productos y de esta manera consolidar la economía digital”.



Cabe recordar que entre 2012 y 2016, esta convocatoria ha otorgado $10.528 millones para el desarrollo de 31 videojuegos, 22 e-books, 16 proyectos transmedia, 5 contenidos incluyentes para población con discapacidad, 6 contenidos para una cultura de paz y 12 series de animación. Varios de los proyectos ganadores han tenido reconocimientos nacionales e internacionales.



Todos los términos de la convocatoria se pueden consultar en el siguiente enlace:

http://www.mincultura.gov.co/planes-y-programas/programas/programa-nacional-estimulos/Paginas/resoluciones.aspx





E-BOOK FUE UNO DE LOS GANADORES EL AÑO PASADO



El libro que salvó del olvido a los Quillasinga



Por: Lucy Lorena Libreros



¿Puede un libro infantil rescatar las tradiciones de un pueblo indígena? Al otro lado de la línea, Miriam Lizcano responde con un sí rotundo. Lo hace repasando en su computador ‘El llamado de Inti’, el e-book que diseñó su productora Juanete Comunicaciones movida por el deseo de preservar las tradiciones del pueblo Quillasinga, en el Resguardo Refugio del Sol.



Se trata de un lejano resguardo indígena que desde 1998 se levanta a lo largo de 350 hectáreas en Pasto, Nariño. Lo habitan unas 2.100 personas. Una comunidad que, como muchas otras de su tipo en Colombia, vive a diario bajo el riesgo de perder sus tradiciones. El riesgo del olvido.



Enterados de esa realidad, Miriam y su equipo no quisieron quedarse de brazos cruzados. Y la cercanía que tenían con este pueblo nariñense, gracias a varios proyectos de comunicación desarrollados previamente, los llevó a acariciar el sueño de darle vida a un libro interactivo que les enseñara a las nuevas generaciones lo más representativo de este bello territorio escoltado por montañas.



La idea original partió de Roberto Niño y Diana Moreno, a la postre directores del proyecto. Las manos talentosas de Melissa Moreno y Fernando Yela se encargaron de las ilustraciones, y la animación corrió por cuenta de Andrés Huertas.



El objetivo, dice Miriam, era desarrollar un libro digital dirigido a niños entre los 7 y 9 años. Que los pequeños aprendieran a “conocer la comunidad Quillasinga y maravillarse con una de sus historias ancestrales”. Una lección poderosa de que la tradición puede conversar con las nuevas tecnologías.



Y lo lograron: ese libro se llama ‘El llamado de Inti’, está narrado en inglés y español, y cuenta la historia maravillosa de “un niño quillasinga, Inti, que en compañía de Quinde, un colibrí mágico, logra despertar los sonidos de la madre tierra hasta descubrir una ciudad encantada y traer de regreso a los habitantes de su comunidad que han olvidado sus raíces”.



El libro, narrado por el propio Inti, con una voz de niño dulce y esperanzadora, y musicalizado con una melodía típica de esa comunidad –interpretada por la Escuela de Música Ancestral Guaguasquilla– va llevando a los lectores de la mano por la riqueza de los pueblos del suroccidente del país. Sus montañas, sus ríos, sus lagunas, sus espíritus mayores.



Miriam Lizcano lo resume de este modo: Con ‘El llamado de Inti’ “los niños y niñas podrán conocer uno de los pueblos indígenas del país, el pueblo Quillasinga; interactuar con su mitología, conocer una de las historias alrededor del mito de la creación y celebrar y maravillarse con las particularidades culturales e identitarias de este pueblo”.



Tan cautivador y tan bien hecho les quedó, que en septiembre pasado el jurado de la convocatoria nacional Crea Digital –una iniciativa del Ministerio de Cultura y el Ministerio de las TIC que estimula contenidos digitales culturales y educativos desde hace 5 años– lo reconoció como el mejor E-book de 2016.



Para Miriam se trata de de “una obra literaria novedosa y divertida dirigida a niños y niñas de habla castellana e inglesa, con la que podrán acercarse al maravilloso mundo de un pueblo indígena, asombrándose y divirtiéndose, mientras descubren un territorio que aguarda saberes sagrados y un mensaje universal: la importancia de conservar y amar el lugar en el que vivimos”.



No era la primera vez que Juanete Comunicaciones asumía una tarea parecida. Ya habían trabajado en proyectos de comunicación con los nasa y los arhuacos. Rescatar la tradición ha sido una de sus misiones desde hace cuatro años, cuando nació como productora.



Es que para Miriam y su equipo la comunicación está llamada a transformar. “Buscamos visibilizar a las comunidades y trabajar mano a mano con ellas para usar la comunicación como herramienta generadora de cambios”.



El sueño es también que este proyecto tenga alcances pedagógicos. Miriam enumera algunas razones: “su lenguaje sencillo y sus apoyos sonoros, gráficos y animados con los que los niños y niñas podrán fortalecer sus habilidades comunicativas, aumentar su vocabulario y ser motivados a la lectura a través de una experiencia divertida y colorida”.



Y celebra que se trate de un libro que también aporta a la construcción de paz en un país que camina hacia el posconflicto. Es que ‘El llamado de Inti’ “promueve la diversidad, celebra la diferencia y fortalece las raíces. Este e-book invita a conocer y preservar un territorio sagrado que durante años sufrió las consecuencias del conflicto. Hoy sus habitantes buscan armonizarlo y recuperarlo desde el conocimiento ancestral”.



¿Puede un libro digital rescatar las tradiciones de un pueblo indígena? Miriam insiste en un sí: “Inti ha permitido construir memoria ya que no se tenían registros escritos de la cultura Quillasinga”. Un pueblo entero acudió a su llamado".