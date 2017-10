Acciones de Apple caen por tibio recibimiento al iPhone 8

Los fieles del gigante tecnológico Apple acudieron este viernes a la cita anual para hacerse con las nuevas entregas de su producto estrella, el iPhone 8 y el 8 Plus, pero en Nueva York no se vieron las multitudes entusiastas que se agolpaban en las tiendas en ediciones anteriores.



La acción de Apple en Wall Street terminó con 1% por debajo de su precio de apertura en la jornada, con un precio de 151.89 dólares, cuando comenzó la semana en 160 dólares.



Lea: (Precios del iPhone 8 en Colombia pasan los 3 millones de pesos).

En el establecimiento que tiene la compañía en la histórica estación de Grand Central, al que se accede abriéndose paso entre gente posando para 'selfies' y sentada en las escaleras aprovechando el wifi gratuito, las filas no eran demasiado largas. Aun así, se habían dispuesto varias cintas para organizar a los compradores, muchos de los cuales esperaban su turno un mediodía de viernes para adquirir el reloj inteligente

Apple Watch, y no el nuevo teléfono móvil.



Lea: (Fuerte caída de la acción de Apple por múltiples problemas).



No obstante, se contaban por varias decenas los clientes que habían acudido expresamente a por un nuevo iPhone. Entre ellos se encontraba Sofía, de Nueva York, que había ido allí directamente sin hacer una reserva previa y llevaba 20 minutos esperando. "La pantalla de mi iPhone se ha roto, así que voy a sustituirlo con el 8 Plus, que tiene mejor cámara", dijo la joven, una fanática de la empresa de la manzana que aseguró tener 'todos' sus productos.



Lea: (El iPhone X convenció a los inversionistas de Wall Street).



Uno de los factores puede ser que en poco más de un mes -el 3 de noviembre- Apple lanzará el iPhone X, promocionado como su nuevo producto estrella, que amplía la pantalla táctil, suprime el tradicional botón de inicio y dispone de reconocimiento facial. Los que han preferido la octava edición del teléfono tienen sus razones para no esperar al siguiente modelo, sin embargo. "Como 'techie' estoy muy interesado, pero viendo la cola que hay ahora puede que entonces sea más larga", dijo Kenneth.



EN ASIA TAMPOCO



El lanzamiento del iPhone 8 tuvo menos repercusión que en ocasiones anteriores en Asia, debido a que los seguidores se encuentran a la espera del iPhone X, que se espera para principios de noviembre.



Normalmente, cientos de personas esperan a las puertas de la tienda de Apple en Sídney, con colas que bajan por la calle principal de la ciudad, George Street, cuando hay un nuevo lanzamiento. Pero el viernes había menos de 30 personas en la fila esperando a que abriera la tienda.



Aunque el número de personas que se amontonaban a las puertas de las tiendas de

Apple para adquirir el nuevo iPhone ha ido bajando a lo largo de los años debido a que muchos optan por las compras online, la poca asistencia en el día de lanzamiento del más reciente iPhone también ha tenido que ver con las malas críticas.



En China, una cliente leal a Apple dijo que las mejoras en cámara eran una de las razones por las que compró el nuevo modelo. "Esperé hasta medianoche para ver el evento del lanzamiento con mi novio para ver qué lo nuevo de este iPhone. Sus fotografías son bastante buenas. Así que creo que debo cambiarlo sin dudar", dijo Ta Na, de 29 años, en Shanghái.



El iPhone 8 sólo conquistará a aquellos que quieran un nuevo modelo, pero que no estén dispuestos a pagar los 999 dólares del iPhone X, dijo el editor de tecnología de iTWire.com, Alex Zaharov-Reutt, que no hizo cola para adquirir el iPhone 8.