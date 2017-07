Apple probaría escaneo facial 3D para desbloquear su próximo iPhone

Apple Inc. está trabajando en una característica que le permitirá desbloquear su iPhone con su rostro en lugar de usar su huella digital.



Para su iPhone rediseñado, que saldrá a la venta a finales de este año, Apple está probando un sistema de seguridad mejorado que permite a los usuarios iniciar sesión, autenticar pagos y abrir aplicaciones seguras escaneando su cara, según personas familiarizadas con el producto.



La tecnología usa un nuevo sensor 3-D, agregaron las personas, que pidieron no ser identificadas hablando sobre planes que todavía están en desarrollo. La compañía también está analizando el escaneo de ojos para ampliar el sistema, dijo una de las personas. La velocidad y precisión del sensor son puntos focales de la función.



Puede escanear la cara de un usuario y desbloquear el iPhone en cientos de milisegundos, dijo la persona. Está diseñado para funcionar incluso si el dispositivo está sobre una mesa, en lugar de acercarlo a la cara. La función aún se está probando y puede que no aparezca en el nuevo dispositivo. Sin embargo, la intención es que sustituya el escáner de huellas digitales Touch ID, de acuerdo con la persona. Un portavoz de Apple se negó a comentar.



En las pruebas, la función de desbloqueo de la cara incorpora más puntos de datos que un escaneo de huellas dactilares, haciéndola mas segura que el sistema Touch ID, dijo la persona. Apple introdujo Touch ID en 2013 con el iPhone 5s para desbloquear el teléfono y añadió soporte para autenticar pagos e iniciar sesión en aplicaciones un año después.



Apple no es la primera empresa en utilizar diferentes formas de autenticación biométrica. En sus últimos teléfonos, Samsung incluyó escáneres de iris que permiten a los usuarios desbloquear sus teléfonos y realizar pagos escaneando los ojos. Sin embargo, la característica de Samsung en su teléfono inteligente Galaxy S8 recibió malas criticas, ya que los usuarios pudieron engañar al sensor con copias de fotos impresas de los ojos de una persona. El sensor de Apple tiene percepción de profundidad 3-D, lo que significa que es menos probable que el sistema sea engañado por imágenes en 2-D.



Analistas de JPMorgan Chase & Co. y otras firmas dijeron a principios de este año que probablemente un sensor de 3-D sería incluido en el próximo iPhone. El debut del nuevo iPhone este otoño marcara la mayor actualización en años del producto más importante de la compañía.