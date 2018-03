Avianca habilita la auto impresión de etiquetas de equipaje en casa

La aerolínea Avianca implementó por el proyecto de impresión de etiquetas de equipaje en el hogar, HPBT por sus siglas en inglés (Home Printed Bag Tag), iniciativa que permite al pasajero imprimir desde su casa u oficina las etiquetas del equipaje que desea documentar en su vuelo.



(Lea: Las empresas que más pagarán dividendos en 2018)



La impresión de etiquetas de equipaje en el hogar, que por primera vez se implementa en el país, permite optimizar el tiempo en el proceso de documentación en el aeropuerto.



(Lea: ‘Si no hay alianza con United Airlines, ya tenemos plan B’)



Para hacer el proceso, que por el momento únicamente esta disponibles para los vuelos Bogotá – Cartagena, es necesario hacer Web Check In y seguir estos pasos:



- Realizar Check In en Avianca.com.

- Ingresar el número de maletas e imprimir las etiquetas de equipaje en hojas blancas tamaño carta en una impresora láser.

- Doblar la hoja en 4 partes e introducirla en la funda de plástico (porta etiquetas que se entregará en el aeropuerto).

- Asegurar la funda en la maleta y dirigirse a los módulos exclusivos de entrega de equipaje.

- Validar datos de la reserva y documentos de viaje.

- Completar proceso de Check In y embarque.



A través de un comunicado, Avianca aseguró que con esta implementación busca agilizar y mejorar la experiencia del viajero.