Colombia cedió terreno en el escalafón global de innovación

Dos puestos cayó Colombia en el Índice Mundial de Innovación, aun cuando su puntaje total tuvo una leve mejoría frente al año pasado.



Así, el país quedó este año en el puesto 65, cuando en el 2016 había sido posicionado en el lugar 63. Esto, por cuenta de su bajo desempeño en el resultado final del análisis que realizan la Universidad Cornell y las firmas Insead y Wipo, en el cual obtuvo 34,8 puntos de un total de 100 posibles.



De siete variables analizadas, el país no supera la mitad más uno en ninguno, y apenas en dos queda por encima de los 50 puntos: instituciones e infraestructura.



LOS MEJORES ÍTEMS



En este sentido, Colombia quedó en el puesto 69 en cuanto a instituciones públicas. De esta variable, registró, en general, buenos subíndices. Se destacan la facilidad para los procesos de insolvencia, al igual que para crear empresa. Añade que “tienen calidad en sus normativas”.



La estabilidad y seguridad política fueron el subpunto que peor desempeño registró en el tema de instituciones. Le siguieron el ambiente político, la facilidad para el pago de impuestos y las reglas claras que trae su legislación.



El segundo punto de mejor desempeño, según el informe, fue la sofisticación de mercados, a sabiendas de que Colombia “cuenta con facilidad para sacar créditos” (quedó en el segundo puesto), al igual que tiene facilidad para la protección de inversionistas minoritarios.



Además, este punto fue jalonado por el buen lugar que tuvo en la variable de préstamos de microfinanzas.



Finalmente, la infraestructura también incidió en el buen comportamiento de la innovación, según el reporte.



Esta conclusión coincide con los megaproyectos de concesiones viales, portuarias y aeroportuarias, los cuales están transformando la infraestructura. A corte de este año, los capitales comprometidos llegan a casi $60 billones.



LOS PEORES



En contraste, los peores resultados del país tuvieron que ver con el conocimiento y desarrollo tecnológico. Este aspecto ni siquiera llegó a los 20 puntos. Lo anterior influyó para que Colombia quedara en el puesto 81, de 127.



Puntualmente, el país se ‘rajó’ en exportación de servicios de comunicaciones y tecnología (TIC), en los cuales apenas obtuvo medio punto de calificación.



El otro lunar nacional fue el de desarrollos creativos, que terminaron el examen con un puntaje de 28,6. Y aún cuando en cuanto a capital humano y educación el desempeño fue mejor, este índice tuvo desagregados que preocuparon más a los investigadores.



Frente a este punto, señalan que Colombia no cuenta con resultados apropiados en las pruebas Pisa, y la proporción de estudiantes y maestros presenta un déficit alto, entre otros aspectos. Como si fuera poco, el Índice Global de Innovación dice además que lo que el país destina para proyectos de investigación es casi nulo, teniendo en cuenta que apenas recibió una calificación de 0,2 puntos de 100 posibles.



RESULTADOS REGIONALES



Al analizar toda la región, los resultados revelados indican que Chile es el de mejores índices de innovación. El país austral se situó en el puesto 46 y le siguió Costa Rica, que, no obstante, perdió ocho lugares, en comparación con el dato del año pasado.



México obtuvo el tercer lugar, escalando tres posiciones frente al 2016.



Aún así, el informe agrega que “hay que hacer más para alcanzar el pleno potencial innovador de la región”. Igualmente, sostiene que Chile, México y Brasil son actores importantes que pueden explotar aún más sus potenciales en esta materia.