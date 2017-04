En 4 años, el 40% de las compañías sin transformación digital ya no existirán 

Sin lugar a dudas, la tecnología aborda un sin número de actividades en las compañías colombianas, que en gran medida, han transformado el proceso convencional con el que venían trabajando años atrás para fortalecer el negocio.



Pero no solo las entidades, sino la cultura colombiana. En ese sentido, la compañía argentina BGH Tech Partner realizó recientemente el Inspire Forum, un evento para reunir diferentes empresas y líderes del sector, en materia de tecnología que entre otras; además sirvió para su presentación en el mercado colombiano.



Lo interesante del foro fue la invitación de los líderes de la industria sobre la necesidad de las corporaciones en incursionar hacia una transformación digital debido a que está cambiando el proceso de los negocios siendo relevante para las decisiones estratégicas de las compañías del sector.



Al respecto, el director de Google Cloud Colombia, Edgar Helou, hizo énfasis en que “los líderes en Colombia tienen que ver la transformación digital como la oportunidad de pensar de forma utópica, no hay que apuntarle a adoptar tecnología para imitar lo que hace silicon valley, hay que adaptar la tecnología para hacer un silicon valley en América Latina. Se trata de no limitar las capacidades y aceptar los desafíos”.



Marcela Perilla, vicepresidenta de Dell EMC agregó que “ante el reto de la transformación, la solución es buscar las oportunidades –no se trata de adoptar tecnología–, sino de visualizarla como el corazón de todo negocio para llegar a un nivel avanzado de comunidad y beneficio para el país”.



Así mismo, María Carolina Hoyos, Exviceministra de TIC indicó “cómo la expansión de la información nos hace llegar a la tecnología y cómo esta, es la habilitadora de nuevos negocios”.



En la misma línea, Marcos Matias, presidente de Schneider Electric, señaló que “es el momento para que los líderes en Colombia actúen puesto que la tecnología está para beneficiar y engrandecer su compañía”.



Por su parte, Christian Onetto, gerente de Cisco Colombia, manifestó que “la transformación trae para el líder del gobierno o sector privado oportunidades, beneficios, desafíos de seguridad y éticos”.



El CEO de BGH Tech Partner, Marcelo Girotti, concluyó que dicha transformación “tiene que estar dentro de la agenda del CEO y del directorio de las empresas, además todas las entidades son permeables a innovar. Aspiramos a ser el puente entre la tecnología y necesidad del cliente, por eso el rol que tiene BGH es integrar los partners, para lograr que el cliente pueda utilizar al máximo la tecnología.