Ahora podrá solicitar a un crédito con tan solo una selfie

Para pedir un crédito ya no será necesario el papeleo y asistir a una entidad financiera, con una selfie será suficiente.



(Lea: Seis beneficios que no sabe sobre los créditos en línea)



Así es, al mercado colombiano llega esta innovación de BioCredit, una aplicación que les permite a las personas acceder a la mejor oferta de crédito con tan solo una fotografía y sus redes sociales.



(Lea: La banca seguirá igual o más exigente para otorgar créditos)



“A través esta tecnología pretendemos que las personas puedan acceder al crédito de una forma rápida y segura, sin necesidad de desplazamientos incómodos, y lo mejor de todo, obteniendo la mejor oferta de crédito de las diferentes entidades del mercado”, afirma Oscar Gutiérrez, Fundador y CEO de BioCredit.



La aplicación permite a los usuarios acceder, desde sus móviles, a diferentes ofertas de crédito a través de biométrica dactilar y facial.



Dentro de los créditos que pueden elegir son de libre inversión, hipotecarios, de vehículos y tarjetas de crédito, con montos mínimos de 100.000 pesos hasta 600 millones de pesos.



Esta innovación está inspirada para complacer las necesidades crediticias de los millennial, quienes en la actualidad demuestran un constante interés en acceder a este tipo de productos financieros.



En un reciente estudio realizado por Viacom, y publicado por Forbes, se revela que el 53% de los millenials encuestados, dijeron que no piensan que su banco actual les ofrece nada diferente a un banco de la competencia y el 71% dijo que prefiere visitar al dentista que escuchar lo que los bancos tienen que decir.



“Por años las entidades crediticias han puesto las condiciones cuando de prestar dinero se trata, seleccionan los clientes que les favorecen, exigen desplazamientos a sus oficinas en horarios laborales, y una larga lista de documentos para estudiar las solicitudes de las personas, pero esta tendencia está cambiando a nivel mundial”, asegura Gutiérrez.