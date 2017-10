El iPhone 8 más barato costará $2.999.000. Este viernes inicia su preventa en Colombia

Este viernes 20 de octubre inicia la preventa del esperado iPhone 8 y el iPhone 8 Plus en Colombia.



La preventa la adelantan la tienda iShop, uno de los Apple Premium Reseller (APR) autorizados en Colombia, tanto en sus sucursales físicas como en su tienda online (desde la medianoche), y el operador móvil Claro a través de su página web.



Aunque la preventa inicia este viernes, el lanzamiento oficial del dispositivo será el próximo viernes 27 de octubre, cuando estará disponible para todos los fanáticos de Apple interesados.





LOS PRECIOS



iShop manejará los siguientes precios:



- iPhone 8 de 64 GB: $2.999.000

- iPhone 8 de 256 GB: $3.669.000

- iPhone 8 Plus de 64 GB: $3.499.000

- iPhone 8 Plus de 256 GB: $3.999.000



Los precios manejados por Claro se conocerán en la preventa.



A través de un comunicado, iShop aseguró que tanto el iPhone 8 como el 8 Plus podrán financiarse con uno de los planes con los que cuenta la tienda. Sin embargo, los bonos de $200.000 no aplicarán para estas referencias.



Los iPhone 8 y 8 Plus, se lanzaron el pasado 12 de septiembre en un evento que llamó la atención de todo el mundo, junto con otros dispositivos de Apple, como el Apple Watch de tercera generación y el esperado iPhone X, que conmemora los 10 años del lanzamiento del primer iPhone.



Entre las características del iPhone 8 están que un diseño de vidrio y aluminio, una pantalla Retina HD, un Chip Bionic A11, nuevas cámaras sencillas y duales con soporte para iluminación protrait y carga inalámbrica.



Por su parte el iPhone 8 Plus mide 78.1 mm de ancho, 158.4 mm de alto, 7.5 mm de grosor y su peso es de 202 g. También cuenta con 3 GB de memoria RAM, y 64 GB, 256 GB de memoria interna o de almacenamiento.