El top de las mejores empresas para profesionales jóvenes en Colombia

En la actualidad, el 30% de la fuerza laboral de las 500 compañías más grandes de Latinoamérica está compuesta por los Millennials (personas nacidas desde 1980 a 1995), denominada también como Generación Y. Se espera que en cinco años más, esta cifra suba al 70%, según estudios de SAP.



Con el objetivo de medir cuáles son las mejores empresas para esta generación, Employer for Youth realizó una encuesta para revelar las 10 mejores empresas para los Jóvenes Profesionales en Colombia, según la experiencia de sus propios colaboradores millennials.



Esta medición creada en Chile hace tres años, ha evaluado a más de 100 empresas en diferentes países de Latinoamérica y es la primera vez que ser presentarán los resultados en Colombia, lo cual genera una gran expectativa entorno a los resultados.



La investigación de EFY tiene como objetivo encontrar las mejores empresas para los jóvenes profesionales, basándose en una medición interna (encuesta online), evaluadas por los mismos trabajadores que pertenecen a la Generación Y, revolucionando la primera etapa laboral de los nuevos profesionales colombianos.



El ranking tiene un máximo de 100 puntos divididos en diez dimensiones: general, reconocimiento, desarrollo de carrera, beneficios, reclutamiento, infraestructura, reputación, innovación, ambiente laboral y calidad de vida, aspectos que tienen muy en cuenta los Millennials al momento de escoger dónde quieren trabajar en sus primeros años profesionales y que son muy atractivos para retener a esta generación.



Para esto se entrevistaron personas nacidas desde 1980 en adelante, que contaran con contrato indefinido y que llevaran más de 3 meses laborando en la compañía. Para esta primera ocasión, participaron 3.000 jóvenes de 20 diferentes empresas.



“Cada dimensión posee un máximo de 10 puntos. Para obtenerlos, se creó un modelo para darle una equivalencia en puntaje al porcentaje de respuesta obtenido por cada pregunta y, de esta manera, obtener a las mejores empresas para jóvenes profesionales”, comenta Mario Mora, Director Ejecutivo de EFY.



Por último, los sectores más comunes en los que realizaron las encuestas en las 20 empresas fueron retail, e-commerce, seguros, telefonía, viajes y salud, siendo respondidas por profesionales que en un 25% son Administradores de Empresas y un 10% Ingenieros Industriales.



Una de las principales conclusiones que arrojó el estudio para los analistas de EFY, es que el 45% de los millenniuals en Colombia consigue su empleo por Referidos, siendo la fuente de reclutamiEnto más efectiva para esta generación.



Según Mora, “las empresas pueden adaptar la energía y nuevas ideas de gente con poca experiencia, para el beneficio de su organización. La mayoría de los jóvenes hoy salen de la universidad con ganas de cambiar el mundo y eso puede ser un gran aliento para los primeros trabajos”.



En cuanto a los problemas, el Director Ejecutivo de EFY, estima que existen principalmente dos: la atracción y la retención. En términos de atracción hay un cambio de paradigma, los jóvenes son los que eligen las empresas y no las empresas a los jóvenes. Consideran el trabajo parte de su estilo de vida, por lo que desean una empresa que sea acorde con ellos mismos. Esto hace que la compañía tenga que invertir más dinero en atraer y generar una conexión emocional con los postulantes.



“Y en cuanto al factor retención, es una generación que se desilusiona fácilmente. Todos los aspectos positivos de los jóvenes se pueden volver negativos, debido a que no se sienten a gusto con su elección. Esto conlleva que quieran cambiar rápidamente de trabajo y se puede ver con los niveles de rotación altos que existen en Colombia y Latinoamérica”, concluye Mario Mora.



Como tal, este será el primer estudio en Colombia, pero la compañía espera estar presente en próximas ocasiones con nuevos estudios. El evento se realizará en un lugar estratégico de Bogotá, donde contarán con la participación de las empresas más importantes a nivel nacional y conferencistas de primera línea.