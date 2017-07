Las empresas colombianas se adaptan rápido al cambio tecnológico

Claudio Muruzábal, presidente de SAP para Latinoamérica y el Caribe, asegura que las empresas colombianas de todo tipo se destacan en América Latina en la adquisición de nuevas tecnologías, sobretodo las que tienen que ver con las de la Revolución 2.0.



El representante de la tecnológica alemana, que se encarga del diseño de productos informáticos de gestión empresarial, describe los cambios en algunos sectores con los nuevos avances tecnológicos.



¿Cómo están las empresas colombianas en tecnología?



En transformación digital están muy bien. En la revolución 1.0 las organizaciones, comerciales o no, pequeñas y medianas, se enfocaron en absorber los cambios exponenciales en tecnología, que abarcan desde big data, la nube y social media.

En la actual, que se llama Revolución 2.0, hay una serie de herramientas nuevas que están llevando las capacidades y funcionalidades a un nivel mucho mayor. Esto incluye la inteligencia artificial, que la máquina aprenda sistemas conversacionales, a través de voz y comportamientos.



¿Cuáles son los sectores con mejor comportamiento?



Hay mucha diversidad en muchos segmentos. La pequeña y mediana empresa está teniendo un desarrollo impresionante, a tasas más aceleradas de lo que vemos en el resto de América Latina. La tecnología evoluciona a una rapidez que es accesible a todos.

Con la democratización de la tecnología si eres un startup en la esquina puedes tener acceso al mismo tipo de tecnología que un gran competidor global. La tecnología te permite saltar etapas.



Con esto puedes lograr un sólido control del negocio y poder generar ofertas para tus clientes que sean comparables con los más grandes. Está ocurriendo, no es tan difícil hacerlo. En el pasado requerían millones de dólares de inversión y muchos meses de desarrollo, hoy es mucho más simple.



¿Qué sectores se pueden beneficiar?



Muchos, por no decir que todos. Por ejemplo, la banca y el comercio van a sufrir un gran impacto con el blockchain. Este es un libro contable maestro a nivel global, en el que cualquiera puede aportar transacciones que no se pueden borrar pues es un sistema indeleble. Permitirá administrar transacciones a distancia con distintos participantes que no se conocen y con total seguridad.



¿En la salud?



Va a cambiar a la velocidad a la que nos atienden, los tiempos de espera, con historias clínicas en línea. Ahora los médicos se quejan que tienen que rellenar la historia clínica y por esto no tienen tiempo para atender al paciente. La tecnología digital ofrece alternativas, pero esta parte administrativa es el comienzo.



Lo más importante es utilizar la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas para expandir la capacidad de diagnóstico de manera tal que un médico no solo tenga su propia experiencia a la hora de diagnosticar sino con la experiencia colectiva de colegas. Se van a utilizar grandes bases de datos para adquirir información detallada de la salud del paciente y administrar medicinas que vayan directamente al lugar donde requieren y no hagan daño en el proceso a otras partes del cuerpo.



¿Por ejemplo?



En el tratamiento del cáncer ya no se verán más terapias invasivas. Va a ser posible reemplazarlas por una capsula inteligente que va directamente al lugar donde está el cáncer y lo destruye sin afectar otras partes. No estamos muy lejos que se vuelva masivo.

Es la combinación del avance de la medicina con el de los vehículos para poder administrarlas, como chips, que van dentro de una capsula que lo ayudan a navegar dentro del cuerpo humano hasta el lugar donde quiere llegar.



Se podrán hacer diagnósticos prematuros con individuos todavía sanos, con biopsias no invasivas, y con tecnologías de microchips que permitan detectar la aparición de la enfermedad en un futuro. También conectando al genoma, para saber la probabilidades de aparición de las enfermedades.



¿Cómo va a ser la educación del futuro?



Habrá un tablero digital. La integración del mundo digital y analógico es una realidad. Las instituciones educativas que no hayan entendido esto están muy atrasadas con lo que existe hoy. Hay plataformas on line que interactúan con miles de estudiantes.



En un futuro no muy lejano se mezclarán la tecnología con la presencia física para generar aulas inteligentes, que le permitan al profesor interactuar lo que tiene disponible físicamente con lo que pueda hacer digitalmente.



Ya hay un aula digital que permite interacción, invertir en educación continuamente, automatización básica del establecimiento, manejo del aula, la realidad es que hoy pensar en que la educación es cara a cara en la cual el alumno asiste todos los días es historia. Hay que combinar las cosas, si actualmente en una universidad un alumno tiene que entregar un trabajo en papel, es historia. Todos los trabajos tienen que estar en línea.



Lo que también es un gran reto para los profesores el tener que hacer la integración digital, interactuar a distancia y al cambio cultural.



¿Hay algún sector que vaya a sufrir más cambios que el resto?



En el comercio electrónico la expectativa es que todo sea muy rápido, al estilo Amazon.com. Que el teléfono celular nos recuerde qué necesitamos en la casa, en la oficina y el mismo aparato o nosotros mismos, con la mínima interacción, pidamos un servicio y nos diga a qué horas va a llegar. Todo.



En mercadeo, como consumidores dejamos un rastro indeleble de nuestras preferencias en el mundo digital, en social media, en las páginas web que consultamos. Toda esa información posventa de redes sociales, en donde manifiestas tus preferencias, se utiliza para la próxima venta.