‘En el país faltan innovaciones creadoras de mercado’

Colombia es un país que necesita cambiar de mentalidad para impulsar las innovaciones creadoras de mercado. Así lo planteó Efosa Ojomo, reconocido investigador del MIT y uno de los principales expertos mundiales en estrategia, crecimiento e innovación.



El experto estuvo en Bogotá y participó en un evento organizado por las más grandes cámaras de comercio del país que analizaron el problema de la informalidad empresarial en el país.

¿De qué manera Colombia puede alcanzar el crecimiento sostenible?



El crecimiento y el desarrollo económico son difíciles para todos los países. Pero no significa que sea imposible. Para que el país lo logre, primero debe mirar dentro de sí mismo. Los empresarios y los políticos deben resolver los problemas del colombiano promedio e integrar la solución en un modelo comercial rentable.



En segundo lugar, los colombianos deben comprender el impacto de los diferentes tipos de innovación en su país. Existen tres tipos: innovaciones de creación de mercado, de mantenimiento y de eficiencia.



Las creadoras de mercado son una base para el desarrollo y democratizan los productos y servicios. Las innovaciones sostenibles simplemente mejoran los productos, mientras que las de eficiencia aseguran que las empresas hagan más con menos. Si las empresas y los legisladores priorizan las innovaciones creadoras de mercado, tendrán éxito.



¿La falta de financiación es el principal obstáculo para innovar?

​

La falta de fondos es un obstáculo, pero no es el principal. Desde el 2000, Colombia ha podido más que quintuplicar su inversión extranjera directa. El PIB per cápita en ese tiempo también ha tenido un incremento de más del doble. El capital fluye hacia

Colombia, pero la pregunta es, ¿qué tipo de innovación es esa búsqueda del capital?

Mi hipótesis es que Colombia atrae capitales que persiguen innovaciones de eficiencia y de sostenibilidad, que son como imanes porque generalmente implican la construcción de una fábrica o la creación de un parque industrial para la exportación. Sacan provecho de la mano de obra de bajo costo y los beneficios fiscales del gobierno.

Pero rara vez crean el tipo de impacto económico que es necesario para el desarrollo sostenible a largo plazo. El problema no es el capital per se, sino un cambio de mentalidad.



¿Cómo deben actuar el Gobierno y el sector privado en la innovación?



El papel del gobierno debe ser el de “regular de forma inteligente”. En otras palabras, debe desarrollar sus regulaciones y políticas de una manera que se ajuste al contexto del país. Por su parte, el sector privado siempre está innovando.



Es para lo que está diseñado: innovar, obtener ganancias y crecer. Sin embargo, existe una inclinación para que el sector privado se concentre en invertir en eficiencia y sostener innovaciones. Estas innovaciones prometen períodos de amortización más rápidos y son menos riesgosas que las innovaciones creadoras de mercado.



¿La formalización puede impactar el crecimiento?



Sí, de manera significativa. Considerando el caso de Colombia, el 55% del empleo está en el sector informal, el 62% de las empresas no están registradas, más del 80% de las empresas no tienen los adecuados registros contables, el 66% de los trabajadores no tienen acceso a fondos de pensiones o de jubilación, y el sector informal representa una poco más de un tercio del PIB de Colombia.



Por un lado, el simple hecho de incorporar un tercio del PIB a la economía formal impulsará los ingresos tributarios y hará que los negocios sean más eficientes. Pero la formalización tiene menos que ver con los impuestos y más con ayudar al ciudadano a progresar. Imagine, por un segundo, si el 66% de los trabajadores en Colombia que no tienen acceso a una pensión, pudieran acceder a ese beneficio gracias a la formalización que puede revolucionar la economía colombiana.



¿Cuál es la mejor manera de estimular la formalización?



Primero, hay que entender que la formalización no es el objetivo porque se pierde su potencial. Debemos hacer preguntas como ¿cuál es el beneficio de la formalización?, ¿cómo podemos incentivar al colombiano promedio a formalizar su negocio? ¿por qué deberían formalizarse? ¿qué hay para ellos?



La mejor forma de estimular la formalización es demostrando claros beneficios para. No deben formalizarse solo “por hacerlo” sino porque tiene ventajas como el acceso a préstamos, a servicios gubernamentales, a clientes, a trabajos más grandes, por ejemplo. Es un medio que permite la prosperidad de los colombianos.



¿Tiene un ejemplo de de formalización efectiva?



Una estrategia popular de formalización de la tierra se implementó en Perú a principios y mediados de la década de 1990. En ese momento, más del 60% de los bienes inmuebles urbanos existían fuera del marco legal. El gobierno y el Banco Mundial intentaron resolver este problema. Como resultado, desarrollaron una estrategia de formalización que atrajo a más de 150.000 hogares, negocios y parcelas de tierra a la economía formal. El proyecto pudo lograr esto solo en un año y medio. Más de un millón de propiedades se incorporaron con éxito a la economía formal.



En Colombia son muchos los emprendimientos pero también se evidencia que los nacientes empresarios dejan sus proyectos a mitad de camino ¿cómo evitarlo?



Hay empresarios de supervivencia y empresarios disruptivos. La razón por la cual muchos colombianos no avanzan es porque la mayor parte del emprendimiento es del espíritu empresarial de supervivencia.



En cambio, la actividad disruptiva se produce cuando los innovadores hacen que los productos históricamente complicados y caros sean más simples y más asequibles, de modo que muchas personas tengan acceso a ellos. Estas iniciativas crea una enorme riqueza y pero también hace que la sociedad sea significativamente más productiva. Este es el tipo de iniciativas que los colombianos deberían seguir y que el gobierno debería apoyar. Este emprendimiento crea un círculo virtuoso que impulsa el desarrollo en cualquier país.