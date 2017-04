En tres años Uber estaría probando taxis voladores en EE. UU. y Dubái

Uber Technologies Inc. espera un día operar una red de autos voladores. La compañía de taxis acaba de presentar planes agresivos para acercarse a su primer vuelo.



Funcionarios de Dallas-Fort Worth y Dubái han firmado acuerdos para trabajar con la compañía en la prueba de vehículos que pueden despegar y aterrizar verticalmente en sus ciudades para 2020, dijo Uber en una conferencia en Dallas.



La empresa de San Francisco dijo que se está asociando con un puñado de fabricantes de aviones y firmas de bienes raíces, así como con ChargePoint Inc., para establecer una red de carga eléctrica.



Uber esbozó una visión más clara para sus taxis voladores en un momento en que está lidiando con problemas más urgentes en tierra. La compañía se enfrenta a una investigación interna de su cultura laboral, la búsqueda continua de un jefe de operaciones para ayudar a su atribulado líder Travis Kalanick, un negocio central con pérdidas que van en aumento a pesar de un crecimiento veloz y una demanda del equipo de autos de conducción autónoma de Alphabet Inc. sobre presunto robo de documentos.



Además de ser un rival en los tribunales, Alphabet podría suponer más competencia en los cielos. El presidente ejecutivo, Larry Page, financió al menos dos proyectos de automóviles voladores.



Las startups Kitty Hawk y Zee.Aero, que están separadas de Alphabet, están compitiendo para construir aviones personales similares a los que Uber ha propuesto. Kitty Hawk públicó un video el lunes mostrando uno de sus vehículos acercándose a un lago, flotando a alrededor de 15 pies en el aire, con un conductor en la parte superior como en una motocicleta.



Airbus SE ha propuesto varios conceptos diferentes para los vehículos de despegue vertical, y el gobierno de Dubái se está uniendo al EHang de China para introducir drones con pasajeros en la ciudad.



Uber reveló sus intenciones de construir un sistema de autos voladores por primera vez a finales del año pasado. En febrero, la compañía dijo que contrató al ingeniero de aeronaves de la NASA Mark Moore para trabajar en Uber Elevate, su iniciativa de automóviles voladores.



El martes, Uber afirmó que se está asociando con Aurora Flight Sciences, Pipistrel Aircraft, Embraer SA, Mooney International Corp. y Bell Helicopter Textron Inc. para desarrollar vehículos eléctricos.



También dijo que está trabajando con Hillwood Properties en Dallas-Fort Worth y varias otras firmas de bienes raíces en Dubái para elegir sitios y construir puertos para despegues y aterrizajes de vehículos.