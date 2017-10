Energía limpia, ¿el nuevo negocio de Amazon?

Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon.com Inc..

Incluso en la era del presidente Donald Trump, un fanático del carbón, los desarrolladores de energía limpia están encontrando mucho interés en la energía eólica y solar de empresas con objetivos de sostenibilidad, especialmente compañias de tecnología.



Eso se pudo observar en un video que tuiteo el director ejecutivo de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, mientras bautizaba el Amazon Wind Farm Texas de 253 megavatios en el condado de Scurry.



Amazon ha comprado más de 1,22 gigavatios de producción hasta la fecha de proyectos de energía limpia en Estados Unidos, superado solo por Google, propiedad de Alphabet Inc., con 1,85 gigavatios. Las empresas han acordaron comprar 1,9 gigavatios de energía limpia en Estados Unidos este año, según Bloomberg New Energy Finance, y están encaminadas a igualar los 2,6 gigavatios suscritos el año pasado.



"Las empresas están declarando metas de 100 por ciento de energía renovable", dijo Kyle Harrison, un analista con sede en Nueva York de New Energy Finance. "Esto generará nuevas construcciones independientemente de los subsidios del gobierno. La sostenibilidad es un motor principal".



El parque eólico Amazon Wind Farm Texas fue construido por Lincoln Clean Energy, una compañía de I Squared Capital Advisors. Proveerá anualmente más de un millón de megavatios-horas de energía limpia a la red, dijo Amazon. Es uno de los 18 proyectos eólicos y solares de Amazon en funcionamiento, y la empresa tiene más de 35 proyectos en desarrollo.