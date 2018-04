Este año se producirán 49 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo

Un estudio reciente de la Universidad de Naciones Unidas (UNU), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por su sigla en inglés) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA, por su sigla en inglés), señala que de manera global se afectarán las metas de Desarrollo Sostenible del planeta, luego de establecer las cantidades, los flujos de materiales y los recursos para atender la gestión de los residuos electrónicos de todo el mundo.



Según los cálculos de la UNU, en 2016 se produjeron 44,7 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos (Raee). En 2017 esta cifra que aumentó a 46 millones de toneladas y la proyección para el 2018 es llegar a más de 49 millones de toneladas.



En este panorama Colombia no está exenta. Al año, en promedio se producen más de 250.000 toneladas de Raee, dentro de los que se cuentan teléfonos móviles, monitores de televisión, computadores y pequeños electrodomésticos. Según las cifras de la UNU, en el 2016 la generación de estos residuos estuvo cerca de las 275.000 toneladas. Esto equivale a 5,6 kilogramos por habitante.



De acuerdo con Édgar Erazo, director ejecutivo de la Corporación EcoCómputo la basura electrónica es uno de los desechos más contaminantes y generan riesgo para la salud de las personas y el ambiente, ya que tiene componentes con sustancias como mercurio, plomo, cadmio, entre otros, que si se no se manipulan con los cuidados necesarios pueden generar daños a mediano y largo plazo, para la salud de las personas y para el planeta.



Para hacer frente a este problema, de acuerdo con lo previsto en la ley 1672 de 2013, las instituciones colombianas que importan, comercializan y usan estos aparatos están obligadas a gestionar su reciclaje y a brindarle al consumidor los espacios para la recolección de los aparatos que ya no usen. Es por eso que las grandes superficies, los distribuidores y las tiendas especializadas en tecnología y electrodomésticos, por ejemplo, están obligados a prevenir el potencial daño causado por manejo inadecuado de estos residuos con la habilitación de espacios de recolección en sus áreas. También informando a sus clientes la manera acertada de reciclar y disponer de esos elementos una vez terminen su vida útil.



Organizaciones como EcoCómputo se encargan de realizar una gestión ambientalmente adecuada de estos residuos a través de procesos de recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento de los residuos de computadores y periféricos. Precisamente, de este tipo de periféricos y equipos de cómputo para 2018 se espera lograr la recolección superior a las 2.500 toneladas.



"Una vez recolectados, estos residuos llegan a un centro de acopio donde se hace una primera clasificación. Se verifica si estos pueden repararse, y si es así, los computadores arreglados se destinan a favorecer a la población vulnerable del país a través de diferentes ONG´s. Si por el contrario, los equipos están dañados, en la planta de procesamiento se llevará a cabo una segregación de residuos, separando las sustancias nocivas, nombradas anteriormente, del resto de componentes (plástico, hierro, aluminio, cobre o vidrio) para que las partes que sean reutilizables ingresen nuevamente al mercado y se empleen como material de exportación para generar así procesos de transformación o generación eléctrica”, señala Erazo en relación con el proceso de reciclaje de los Raee.