El visor inalámbrico de realidad virtual, la más reciente apuesta de Facebook

Facebook Inc. dio a conocer un visor de realidad virtual (RV) que funciona sin estar conectado a una computadora, llamado Oculus Go, con el que busca fomentar una adopción masiva de la tecnologia.



(Lea: Las profesiones digitales toman la delantera)



El visor inalámbrico de US$199 estará disponibles a principios de 2018 y será el dispositivo de RV de precio más económico de su filial Oculus, lo que ayudara a la compañía a alcanzar el objetivo de introducir a 1.000 millones de personas a la realidad virtual, una tecnología que permite juegos inmersivos, visualización de video y redes sociales.



(Lea: El auge de los robots aburridos)



Facebook también anuncio un producto llamado Venues, que permitirá a la gente que usa visores Oculus experimentar deportes y conciertos en realidad virtual.



"Algunas personas piensan que la RV es aislante y antisocial. Sinceramente creo que es todo lo contrario. Si no puedes pensar en una manera en la que tu realidad pueda ser mejor, entonces no estás pensando lo suficiente", dijo Mark Zuckerberg.



El dispositivo Go se une a una línea de visores de RV que también incluye el Oculus Rift, que debe estar conectado a una computadora personal, y el Gear de US$130, que debe combinarse con un teléfono de Samsung Electronics Co. para funcionar.



Facebook, con sede en Menlo Park, California, rebajará el precio del Rift en US$100, a US$399, incluyendo los controladores, en un esfuerzo para atraer a los compradores en el extremo superior del mercado. Zuckerberg ha dicho que la realidad virtual será la siguiente plataforma de computación importante, después de los teléfonos móviles. El ejecutivo ha estado invirtiendo generosamente en el medio desde que compro Oculus VR por US$2.000 millones en 2014.



*Bloomberg